Hauge skaper overskrifter i Italia – får ros av Milan-sjefen

Det er ikke bare nordmenn som lar seg begeistre av Jens Petter Hauge (21) etter det briljante solomålet mot Celtic i Europa League.

FANT TONEN: Brahim Díaz og Jens Petter Hauge ga hverandre en god klem etter sistnevntes assist til Diaz. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

4. des. 2020 03:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Hauge spilte helt fantastisk! Hardtarbeidende fyr med enormt talent. Gøy å følge ham, sier Kristoffer Ajer til VG om Hauges prestasjon.

Den norske Celtic-stopperen er ikke den eneste som har latt seg forføre. Carriere dello Sport er blant dem som roser nordmannen prestasjon.

«Super-Hauge med mål og assist i Milan-comeback» er overskriften i Milanos største avis.

ESPN-kommentator og fotballekspert Matteo Bonetti kaller assisten til Hauge og chippen til Brahim Díaz for «champagnefotball».

– Jeg hadde virkelig ikke trodd at Hauge skulle se så bra ut så tidlig, skriver Bonetti på Twitter.

Se scoringen her:

Den første scoringen var av det fabelaktige slaget. Hauge driblet tre motspillere og prikket ballen i det lengste hjørnet.

– Kampen var ikke enkel. Vi lå under 0-2, men til slutt spilte vi en veldig bra kamp. Hauge scoret et fantastisk mål, så vi er veldig fornøyde med hans prestasjon. Han begynner å forstå hvordan vi skal spille, sier Milan-manager Stefano Pioli til VG.

Før Zoom-pressekonferansen til Milan-manageren ble Jens Petter Hauge diskutert høylytt blant de skotske journalistene.

– For en avtale dette har vært for Milan. Kun fire millioner euro for Jens Petter Hauge. Talentfull, skriver overgangsguruen Fabrizio Romano på Twitter.

Hauge scoret også på Celtic Park:

Hauge selv var strålende fornøyd etter kampen – og beskriver laget som «en familie». 21-åringen håper å lære seg tilstrekkelig med italiensk snart.

– Jeg jobber hardt for å forbedre meg hver eneste dag. Jeg prøver å lære hver eneste dag og det er fantastisk å jobbe med denne gruppen. Resultatene på banen gjør meg glad, sier Hauge til MilanTV.

Den italienske storavisen Gazzetta har også laget merke til Hauges «slalåm-scoring».

– Et strålende mål av nordmannen, skriver de i sin livedekning.

Det anerkjente Milan-nettstedet Sempre Milan kaller målet «noe spesielt».

– Det var en fin kveld for laget og for meg selv. Det viktigste var at vi vant. Vi er glade og spiller for hverandre. Vi er som en stor familie, sier Jens Petter Hauge til Sky.

Også Milan-legenden Franco Baresi lot seg begeistre etter at Hauge og Diaz hadde sørget for at det sto 4–2:

Det gjorde også den skadede Milan-angriperen Rafael Leão:

21-åringen har nå tre mål på to kamper fra start, i tillegg til seks innhopp.

Nå er venstrekanten trolig høyaktuell for en startplass til søndagens bortekamp mot Sampdoria, hvor norske Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen hører til.