Kristiansander er kjæreste med Mjøndalen-treneren: – Kvalikplassen vil redde jula

Tirsdag avgjøres det om hvem som spiller kvalik av Start og Mjøndalen. Malin Berås er blant de ytterst få sørlendingene som håper at Start rykker ned.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen og kristiansanderen Malin Berås skulle giftet seg i oktober i år, men har utsatt det til 2021. Privat

7 minutter siden

KRISTIANSAND/NEDRE EIKER: – Jeg holder med Mjøndalen nå. Jeg blir veldig glad på Mjøndalens og Vegards vegne om de tar kvalikplassen, sier Malin Berås.

10. oktober skulle montérytteren fra Kristiansand giftet seg med Mjøndalen-trener Vegard Hansen, men grunnet pandemien ble det utsatt til neste år. Torsdag skal de to feire jul sammen, men før den tid skal Hansen og Mjøndalen spille den siste og avgjørende runden i Eliteserien. Utgangspunktet for avslutningen er at Mjøndalen må slå Aalesund og Start må tape mot Vålerenga – kun da kan Mjøndalen ende på kvalikplass, en kamp som skal spilles 28. desember.