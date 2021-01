Opplysninger til VG: Tyrkisk bud på 25 millioner for Junker

Kasper Junker (26) kan være på vei til Tyrkia.

TOPPSCORER: Kasper Junker scoret 27 mål på 25 kamper i Eliteserien forrige sesong. Foto: Mats Torbergsen

30. jan. 2021 23:03 Sist oppdatert 14 minutter siden

Ifølge VGs opplysninger har det tikket inn et vesentlig bud fra den tyrkiske klubben Kayserispor, som ligger på 17. plass i Süper Lig.

Budet skal ha en totalramme på rundt 25 millioner kroner, men tilbudet skal bestå av flere delbetalinger over tid.

Slik VG forstår det, har Bodø/Glimt foreløpig ikke besvart tilbudet.

VG har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder Frode Thomassen, men han har ikke besvart henvendelsene.

Det har heller ikke Junkers agent Christian Bysted.

Junker gikk denne uken ut i VG og kritiserte Bodø/Glimt for å ha avslått bud fra den italienske Serie A-klubben Crotone.

– Avtalen var at jeg skulle komme til Bodø, få ut potensialet mitt, og så skulle jeg videre. De sa at «hvis du scorer 20 mål, så sender vi deg avsted». Jeg scoret 27 mål. Det var på grunn av den lovnaden at jeg syntes Glimt var interessant. Jeg skulle opp, levere, boom, så er det videre. Det har nærmest vært hele min motivasjon for å gjøre det så godt. Nå tenker jeg «for faen, hvordan motiverer jeg meg til neste sesong hvis det bare er tomme ord?», sa Junker til VG.

Crotone trakk interessen for Junker etter at Bodø/Glimt skal ha avslått minst tre bud der totalrammen lå rundt 15 millioner kroner.

Det internasjonale overgangsvinduet stenger mandag kveld.

VG er kjent med at Junker tok en Covid-19-test på Bodø lufthavn lørdag. For å reise inn til for eksempel Tyrkia, er dokumentasjon for en negativ test påkrevd.