Molde mangler spiss: Dette sier treneren om jakten

Erling Moe tror og håper Molde snart har signert en ny angriper. Men det er ikke sikkert han kan spille mot Hoffenheim.

Molde-trener Erling Moe vil ikke si så mye om Björn Bergmann Sigurdarson, men avslører at Molde trolig signerer en annen spiss snart. Foto: Kjell Langmyren

12 minutter siden

Det begynner å haste for MFK hvis de skal rekke å registrere en ny spiss for kampene mot Hoffenheim i Europa League. Tirsdag kveld stenger registreringsvinduet, noe som betyr at klubben bare har noen få dager på seg på å få på plass eventuelle forsterkninger som kan spille i 16-delsfinalen.

Leke James har dratt til Saudi-Arabia og Ohi Omoijuanfo er ute med skade og må opereres. Dermed står Molde for øyeblikket uten en eneste rein spiss under tre uker før møtet med Hoffenheim.