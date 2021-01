Derfor ønsker Bakke å hente RBK-Åsen: – Han vet hvor listen ligger

LILLESTRØM (VG) Foran returen til Eliteserien legger ikke Lillestrøm-trener Geir Bakke skjul på sitt ønske om å få hentet Rosenborg-spiller Gjermund Åsen (29) – og spillerens agent ber Rosenborg være fleksible.

LILLESTRØM-AKTUELL: Gjermund Åsen (til venstre) var med da Rosenborg startet sesongoppkjøringen mandag, men spiller neppe for klubben i 2021. Til høyre LSK-trener Geir Bakke. Foto: NTB scanpix

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter årets første arbeidsdag på feltet for nyopprykkede Lillestrøm garanterer Geir Bakke at troppen som var i aksjon på kunstgresset inne i LSK-hallen ikke vil være identisk når serien starter i april.

– Det kommer nok inn noen nye fjes etter hvert. Jeg kan si det så enkelt som én i hvert ledd – i hvert fall. Det er det vi sikter på, så spørs det hva vi får til. Men vi trenger ikke hente for å hente eller gjøre bredden bredere. Vi må ha noen som løfter det, treningshverdagen og konkurransesituasjonen. At de unge guttene får flere referansepunkter på treningsfeltet hver dag, sier Bakke til VG.

– Hva kan du si om ditt ønske om å få inn Gjermund Åsen?

– Han går inn i den gruppen jeg snakker om. En som har vært med litt, han vet hvor listen ligger med tanke på toppnivået man bør ha i Norge for å vinne fotballkamper. Han er i den loopen der, ja. En spiller vi liker, fastslår Bakke om Rosenborg-spilleren som har fått signaler på at fremtiden hans neppe ligger på Lerkendal.

Agent Kevin Ingebrigtsen bekrefter at det er Lillestrøm og Åsens tidligere klubb Tromsø som har vist konkret interesse for midtbanespilleren. Men Åsen har fortsatt to år igjen av Rosenborg-kontrakten da han kom fra Tromsø for rundt fire millioner kroner i januar 2019. Både Tromsø og Lillestrøm kommer fra OBOS-ligaen og for klubbene er lån eneste mulighet.

– Vi jobber med en løsning og håper RBK vil være løsningsorientert. Vi har tro på det det skal være mulighet å løse denne situasjonen, melder Kevin Ingebrigtsen til VG.

– At Rosenborg må være løsningsorientert – legger du i det at de må betale litt av lønnen hans fortsatt?

– Gjør Gjermund det bra på lån, vil han ha salgsverdi også etter sesongen, så det ligger i at de kanskje kan bidra litt på kort sikt for senere å kunne tjene på en slik løsning, svarer agenten.

Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin har ikke besvart VGs henvendelse.

PS! Lillestrøms assistenttrener Petter Myhre har foreløpig ikke forlenget avtalen med klubben, men deltok likevel på årets første trening som normalt. – Jeg har sagt at jeg bidrar frem til ting er avklart. Det håper jeg ting er senest tirsdag, sier Myhre – som hadde tre arbeidsgivere i fjor: Lillestrøm, TV 2 og Wang toppidrettsgymnas. I 2021 ønsker han maks å ha to.