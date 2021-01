Raste over angriperens innsats: – Han rusler tilbake

Manchester Uniteds svake hjemmestatistikk ble forverret – mye takket være passivt forsvarsspill. Etter tapet mot Sheffield United fikk spillerne høre det.

GAMMEL HELT: Rio Ferdinand huskes som en strålende forsvarsspiller. Nå analyserer han Premier League-kampene for BT Sport. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Manchester United kunne innta tabelltopp, men endte opp med å tape mot tabelljumbo Sheffield United.

Tapet kom overraskende på de fleste, og det var en misfornøyd Ole Gunnar Solskjær som møtte pressen etter kampen. Manchester United-manageren reagerte sterkest på forsvarsspillet i forkant av det avgjørende 1–2-målet.

Gang på gang fikk Sheffield United spille seg inn i 16-meteren i den samme angrepet, uten at hjemmelagets spillere gikk i press og fikk klarert ballen unna. Et langt angrep ble til slutt avsluttet av Oliver Burke via Axel Tuanzebe og i mål.

– Det andre målet vi slapp inn kom etter veldig dårlig forsvarsspill, veldig slurvete. Det er for lett. Vi sluttet å jage etter ballen, og hadde tre eller fire dårlige avgjørelser før målet, noe som er ukarakteristisk av oss, sa United-manageren til BT Sport etter kampen.

Manchester United-legenden Rio Ferdinand var mektig irritert i kanalens studio etter scoringen. Kritikken rammet Anthony Martial hardest.

– Martial var avskrudd i kveld. Det handler om hvordan man reagerer. Han rusler tilbake. Jeg vil se ham sprinte, men det skjer ikke. Sheffield spiller to-tre pasninger, og han rusler fremdeles. Jeg ønsker å se intensitet, kommenterte den tidligere midtstopperen.

– Det er komedie forsvarsspill av Manchester United. Se så stillestående det er, uttalte TV2s Brede Hangeland i studio.

– Hele laget vil trolig få kritikk etter denne kampen, jeg også. Jeg tror ikke Anthony er unntaket. Jeg mener vi alle bør få kritikk, fordi vi presterte ikke, sier Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

Dette var Manchester Uniteds fjerde ligatap denne sesongen. Samtlige tap har kommet på eget gress, og Solskjærs lag er bare det 10. beste hjemmelaget i Premier League denne sesongen.

Til helgen venter Arsenal og Martin Ødegaard. Spillerne fikk nok klar beskjed om at tapet mot Chris Wilder og co. ikke var godt nok, men Solskjær avviser at det blir full oppvask før storkampen mot London-klubben.

– Det blir ikke en stor gransking. Det har vært mange merkelige resultat denne sesongen, men i dagens verden har vi vært det mest jevnspilte laget. I dag fikk vi en smell, sier Solskjær.

– Dette er ikke tid for å synes synd på seg selv. Vi har en ny kamp allerede på lørdag. Andre lag har også tapt kamper, og vært nødt til å slå tilbake. Vi har også gjort det, så jeg forventer en mye bedre prestasjon lørdag, fortsatte Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

Rødtrøyenes målscorer mot Sheffield United, Harry Maguire, mener også at baklengsmålene var billige.

– Det var ikke godt nok, og vi spilte ikke på samme nivå som vi har gjort de siste ukene. Vi ga dem to mål. Det er lett å vinne fotballkamper – når du taper handler det om å slå tilbake,