Føler seg frosset ut av Rosenborg-ledelsen

Gustav Valsvik (27) sier at han behandles som luft av RBK-trenerne, og hevder det skjer med flere spillere i klubben. – Jeg mener det er uverdig av en klubb som Rosenborg. Trener Åge Hareide sier han ikke kjenner seg igjen.

Frustrert: RBKs midtstopper Gustav Valsvik. Foto: Mariann Dybdahl

22. jan. 2021 19:04 Sist oppdatert 52 minutter siden

Valsvik sier videre til Adresseavisen han ikke har fått noen beskjed om at RBK vil kvitte seg med ham. Men mener klubben kjører en taktikk.

- En utfrysing og usynliggjøring av meg, for at jeg skal bli så lei at jeg til slutt drar, samtidig som at RBK får igjen penger for meg. Jeg lurer på hva arbeidsmiljøloven sier. Hadde dette skjedd i en vanlig bedrift, ville det ha blitt ramaskrik, mener Valsvik.