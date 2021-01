Bookmakerne mener United nå er større gullfavoritt enn Liverpool

Manchester United lå 27 poeng bak Liverpool etter halvspilt serie forrige sesong. Nå er Ole Gunnar Solskjærs lag seks foran.

MØTES: Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp står igjen side om side i helgens FA-cupoppgjør på Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE / X01988

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Tittelkampen er ikke mitt problem for øyeblikket, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports etter 0–1-tapet for Burnley.

Før sesongen var Liverpool og Manchester City ifølge bookmakerne de to store gullfavorittene i Premier League.

Manchester City troner øverst på bookmakernes liste over favoritter til å ta ligagullet, mens Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har klatret forbi Liverpool med ørliten margin.

– Det ville vært veldig rart å snakke om ligagull etter du fortalte om måltørken vår. Vi må løse det først, så kan vi snakke om det, sier Klopp, som var mektig irritert i pausen torsdag kveld:

Etter 68 kamper strake hjemmekamper uten tap, over en periode på tre år og åtte måneder (1369 dager), gikk Liverpool på et sjokktap hjemme mot Burnley.

– For øyeblikket ser det ut til at ligagullet glipper. Seks poeng kan fortsatt tas igjen, men i den formen Liverpool er i og kampene de har fremover, tror jeg Liverpool-fansen vil bekymre seg mer for om de klarer topp fire enn ligatittelen, sier tidligere Liverpool-midtstopper Jamie Carragher hos Sky Sports.

Les også Klopp med positive van Dijk-nyheter: – Veldig lovende

Det var også den fjerde ligakampen på rad hvor Liverpool gikk av banen uten å score mål.

Det har ikke skjedd siden 1999/00-sesongen. Liverpool har nå gått over syv timer uten å score mål.

– Det er min jobb å sørge for at guttene er riktig posisjon og at de har selvtillit, men det klarte jeg ikke, sier Klopp.

Statistikk som VG har funnet sammen med Sofascore viser at Liverpool i samme periode har løsnet skudd hele 87 ganger siden Sadio Mané scoret i kampens 12. minutt mot West Brom 27. desember.

På de siste fem kampene har slått nærmere 3000 vellykkede pasninger og hatt nesten et tosifret antall store sjanser, uten å score mål.

forrige





fullskjerm neste 1 av 2

– Det er tøft. Det er ikke enkelt å forklare, sier Klopp – og tar spillerne i forsvar.

Heller ikke Georginio Wijnaldum har noen god forklaring på måltørken.

– Vi hadde flere hundre prosent-sjanser, men i den situasjonen vi er i, sliter vi med å score. Det er vanskelig å forklare. Folk som ser det fra utsiden vil si at vi ikke har selvtillit, men jeg tror at vi fortsatt har det, sier Wijnaldum til Sky Sports.

Allerede søndag klokken 18.00 møtes Manchester United og Liverpool i FA-cupens fjerde runde.

– Vi må prøve å ikke tenke over at vi er i en vrien situasjon, men prøve å prestere. Neste kamp er mot Manchester United og den må vi prøve å vinne, sier Liverpools nederlandske midtbanespiller.