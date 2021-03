Moldes bragdseier ikke nok: – Jeg er sinnssykt stolt av alle

(Molde – Granada 2–1, sammenlagt 2–3) Europa-eventyret er slutt for Molde. Ringreven Roberto Soldado ødela kvartfinalemuligheten etter at Molde rystet spanjolene i Ungarn.

18. mars 2021

Eirik Hestad ga Molde seieren med en perfekt straffe i siste minutt. Chippen var av internasjonal klasse. Men en bragdseier var ikke nok.

– Jeg er sinnssykt stolt av alle. Vi spiller to veldig gode kamper. Det er synd at det bare er nesten, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem til TV 2 etter kampen.

– Vi er en liten klubb. Om du ser på klubbene som er kommet like langt som oss, så er det ikke mange lag på vår størrelse, sier Molde-kapteinen.

– En historisk prestasjon, mener TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Men 35-åringen Soldado – med fortid i blant annet Real Madrid, Tottenham og på det spanske landslaget – slukket håpet da han utlignet Molde-ledelsen i 2. omgang i Budapest. Jokeren Soldado scoret også det avgjørende 2–0-målet i Spania.

Molde jaktet et fotballmirakel. Men det stoppet i åttedelsfinalen for Magnus Wolff Eikrem «hjemme» på Ferenc Puskas Arena i Ungarn. Etter fem uker i utlandet kan Molde dra hjem etter sterke prestasjoner på bortebane og nøytralt gress mot Hoffenheim og Granada.

Nummer 8 i La Liga ble satt under kraftig press i Budapest.

Eirik Ulland Andersen fortsatte Europa-suksessen en liten halvtime ut i kampen. Etter at offensive Marcus Holmgren Pedersen gjentatte ganger hadde vært på visitt hos Granada-forsvaret spilte han kantspilleren fri inne i feltet.

Haugesunderens ball på bakerste stolpe kom Jesús Vallejo seg ikke unna. Granada-nacken klønet ballen i eget bur og satte fyr på Moldes kvartfinalehåp.

Bare fire minutter senere kom Eirik Hestad til Moldes andre store sjanse. Men han traff ikke hundre prosent i avslutning. Dermed rakk Granada-keeper Rui Silva ned i sitt nærmeste hjørne og gjorde 1. omgangs beste redning.

JESUS SCORET: Granada-backen Jesús Vallejo kløner ballen i eget mål til glede for Eirik Hestad i bakgrunnen. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Molde klarte seg noe nær perfekt defensivt før pause – selv om de ble kraftig utfordret av Chelsea-lånet Kenedy. Men brassen ble passet opp, godt avskåret, skjermet og brassen fikk lite ut av mye ballkontakt. Debutanten Emil Breivik viste ingen nerver – spilte som om han fortsatt var på utlån til Raufoss i Obos-ligaen

Ved pause måtte landslagsklare Stian Gregersen ut med en skade.

– Eventyret er over, erkjenner Stian Gregersen til TV 2 etter kampen. Han sier det ikke er fare for hans deltagelse på landslaget de to neste ukene.

Sheriff Sinyan erstattet midtstopperen etter å ha blitt benket til fordel for Martin Bjørnbak fra start.

Marcus Holmgren Pedersen kom seg til et godt innlegg på høyresiden syv minutter etter pause. Men Björn Sigurdarssons heading gikk over. Islendingen la glimrende inn fem minutter senere.

SENTRAL: Eirik Ulland Andersen sentral da Molde tok ledelsen. Her gleder han seg over 1–0-scoringen sammen med Fredrik Aursnes. Foto: Laszlo Balogh / AP

Men hverken Birk Risa eller Hestad klarte å få til en avslutning alene på bakerste stolpe. Granada-keeper Silva reddet enkelt da skuddet endelig kom fra Fredrik Aursnes.

Ulland Andersen kom til et nytt skudd etter timen. Molde hadde trykket og momentum i kampen. Så kom 18-årige David Fofana inn for Sigurdarsson. Han engasjerte umiddelbart i spillet.

Spissen fra Elfenbenskysten kom alene med Rui Silva, men stortalentet lykkes ikke med tunellforsøket på kjempesjansen. Yangel Herrera fikk en omtrent like stor sjanse etter en dødball på motsatt side, men Molde-keeper Andreas Linde var på plass.

MATCHVINNER: Eirik Hestad skaffer Molde-seieren på straffespark til glede for Magnus Wolff Eikrem og Fredrik Aursnes. Men Granada er videre i Europa League. Foto: Laszlo Balogh / AP

Men Granada-veteranen Roberto Soldado hadde også kommet på banen. 35-åringen fikk en sjanse. Det var nok til å score bortemålet som gjorde avansement til en umulig drøm.

Veteranen snek seg foran Martin Bjørnbak, fluktet ballen i Molde-målets lengste hjørnet, og gjorde oppgaven bortimot umulig for de blå fra Romsdalen.

– En fantastisk heading, mener TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Så skaffet Erling Knudtzon Molde straffen som Hestad elegant omsatte til seier.

Men det var bare nesten nok.

– Vi er jo skuffet. Vi følte at vi hadde dem litt på gaffelen. Vi skaper sjanser, men så handler det om å være dyktig nok i de situasjonene. Jeg er stolt av guttene mine. De gir jernet. Vi er ute av sesong, men i dag viser vi at vi har noe å gjøre i dette selskapet, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.