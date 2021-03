Her scorer 16-åringen i Starts internkamp

Banens minstemann imponerte i fredagens internkamp for Start.

Levi Eftevaag setter inn 3–1 til sort lag under internkamp fredag. Foto: Pål Wollebæk Jørgensen

47 minutter siden

KRISTIANSAND: Start fortsetter å spille internkamper i mangel på muligheter til å spille treningskamper før seriestart – som etter planen blir første helgen i mai.

Start-trener Joey Hardarson sendte utpå to jevngode lag i en kamp som ble spilt over fire ganger 20 minutter fredag ettermiddag.

Det viste allikevel at laget i sorte Start-laget, med Mohamed El Makrini og Eman Markovic som de beste spillerne, var klart bedre enn det gule (se lagoppstillinger i bunnen).

Prøvespiller Emil Pedersen sendte det sorte laget i ledelsen før det var spilt minuttet. Spissen stakk i bakrom, fikk en fin pasning fra Markovic, og satte ballen bak Amund Wichne.

1–1 kom etter fint forspill fra Sander Skjøkvist, som pisket inn et innlegg som Joackim Jørgensen satte i eget nett.

Så kom internkampens høydepunkt. Eman Markovic vant ballen ute til venstre, før han avanserte til 20 meter og klinket ballen i mål via tverrliggeren.

Levi Eftevaag, som imponerte med mange fine detaljer på midtbanen til sitt lag, satte inn 3–1 i åpent mål etter at Amund Wichne hadde gitt retur på et skudd fra Mikael Ugland. Etter to av fire omganger var det slutt på målene, i det som etter hvert ble en rotete kamp.

Kampfakta:

Start gult – Start svart 1–3

0–1: Emil Pedersen (1) 1–1: Joackim Jørgensen (selvmål 18) 1–2: Eman Markovic (20). 1–3: Levi Eftevaag (38)

Slik startet lagene.

Start gult:

Amund Wichne - Sander Sjøkvist, Vegard Bergan, Jesper Daland, Kristoffer Tønnessen - Eirik Schulze, Jakob Ugland, Elias Nahiry - Adeleke Akinyemi, Martin Ramsland, Andri Tryggvason.

Start svart:

Jasper Silva Thorkildsen - Altin Ujkani, Peter Reinhardtsen, Joackim Jørgensen, Henrik Robstad - Levi Eftevaag, Mohamed El Makrini, Mikael Ugland - Mikael Baisotti, Emil Pedersen, Eman Markovic