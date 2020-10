Runder 50 kamper som Start-trener : – Føler vi har gjort mye riktig

Som den fjerde treneren siden Tom Nordlie, når Joey Hardarson 50 seriekamper som hovedtrener. Han mener laget har blitt mer solid enn da han tok over, men at de må passe seg for å bli for naive.

– Jeg synes det er litt undervurdert hvor mange poeng vi fikk i fjor, med de utfordringene vi hadde. Det synes jeg var godt gjort. Det var godt gjort av oss som gruppe å komme seg gjennom de utfordringene vi hadde.

Det sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen. Det er få dager til høstsesongen sparkes i gang for fullt. De ti, eventuelt elleve ved kvalik, siste kampene vil definere om sesongen blir vellykket eller fiasko for Start. Vellykket eller fiasko for treneren selv.