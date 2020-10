Svendsen klar for Brann ut sesongen: Kan fortsatt bli MFK-spiller i januar

FIFA godkjente overgangen. Papirene ble sendt ett fattig sekund før fristen.

8. okt. 2020 11:32 Sist oppdatert 7 minutter siden

Mandag hadde Molde Fotballklubb flere samtaler med Sander Svendsen om en mulig overgang fra danske OB. Klubben konkluderte likevel med at timingen ikke stemte, ettersom Eirik Ulland Andersen ble værende i klubben.

Da det ble klart, kastet Brann seg rundt, og flyttet fokus over på Svendsen sent mandag kveld. Det ble hektisk, og i to dager har både klubb og spiller måttet vente på den endelige beskjeden rundt hvor fremtiden til moldegutten ligger. Torsdag formiddag kom den endelige beskjeden. Svendsen spiller i Brann ut sesongen.