RBK-profilen vurderer å legge opp: – Vet ikke om jeg klarer dette noe mer

Kristine Nøstmo har kontrakt ut sesongen. Kanskje spiller hun sin siste kamp for RBK i høst.

Nå nettopp

TRONDHEIM: For første gang i karrieren føler RBK-keeper Kristine Nøstmo at hun får betalt for all jobben hun har lagt ned. Endelig spiller hun for et topplag, og kanskje ender det hele opp med et seriegull.

Men det er ikke sikkert Nøstmo blir å se i sort og hvitt neste sesong.