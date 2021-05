«Feiret» med motstanderen: – Opprører Real Madrid-supporterne

(Chelsea-Real Madrid 2–0, totalt 3–1) Real Madrids Eden Hazard (30) smilte og lo sammen med sine overmenn i Chelsea etter Champions League-tapet.

SKUFFET? Real Madrids Eden Hazard (t.h.) takker Chelseas César Azpilicueta for kampen. Foto: GLYN KIRK / AFP

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På sosiale medier er det mange som reagerer på at tidligere Chelsea-spiller Hazard blir sett i munter passiar med Chelsea-kompiser etter kampslutt.

– Jeg har akkurat sett noen bisarre scener. Eden Hazard smiler sammen med Kurt Zouma og Edouard Mendy, fastslår den tidligere Liverpool-spilleren Don Hutchison på BBC Radio 5 Live.

Les også Tuchel i finalen to år på rad: – Vi vil gå hele veien

– Det er semifinale i Champions League. Jeg vet at de er hans venner, men jeg kan ikke se for meg at Cristiano Ronaldo ler når han går av banen for Real Madrid. Det viser hvor «laid back» Hazard er. Jeg kritiserer ham ikke. Men jeg synes det er merkelig å se, fortsetter Hutchison.

Det er særlig denne scenen som har vakt reaksjoner:

Eden Hazard spilte i Chelsea fra 2012 til 2019, da ferden gikk videre til Real Madrid. Derfor kjenner han naturlig nok godt både spillere og ledere i Chelsea.

Den spanske avisen Marca har også laget et stort nummer ut av Hazards oppførsel etter kampslutt.

– Bildene av Hazard etter tapet opprører Read Madrid-supporterne, skriver Marca.

– Det kommer mye kritikk mot den belgiske spilleren etter at han lo sammen med sine tidligere lagkamerater.

Les også Flo om historisk Chelsea-bragd: – Veldig stolt

Avisen spør også sine lesere om hva de synes. I online-avstemningen svarer 62 prosent at han burde ha unngått disse bildene.

Talksport.com fastslår at «Hazard var magisk i sine syv år på Stamford Bridge, men onsdag var han en skygge av seg selv». Nettstedet fastslår at supporterne ikke kommer til å like disse bildene.

På sosiale medier skriver mange at det vitner om manglende respekt for klubben og lagkameratene.

Eden Hazard hadde ikke en eneste sjanse i kampen. Karim Benzema hadde to gode muligheter i 1. omgang, men Chelsea-keeper Edouard Mendy reddet mirakuløst.

– Chelsea kunne ha scoret syv eller åtte mål. Det var utrolig imponerende. Det er sjokkerende hvor raskt dette laget har modnet, sier tidligere Chelsea-spiller Pat Nevin på BBC.

– Hvis noen hadde fortalt meg for to måneder siden at Chelsea kom til å spille Champions League-finale, så hadde jeg bare ledd.