Kapteinen rister på hodet: – Har man ikke de ambisjonene, har man ingenting i RBK å gjøre

Markus Henriksen er helt uenig med Adressas kommentator, som mener det blir feil å snakke om RBK-gull i 2021. Keeper André Hansen ser derimot noen av poengene.

UENIG: Markus Henriksen er klinkende klar på at alt annet enn gullprat er unødvendig for Rosenborg. Foto: Kim Nygaard

Nå nettopp

– Jeg har sveipet innom kommentaren i Adresseavisen, og en del av poengene ser ut til å være korrekte. Det er riktig at vi de siste to årene har vært et godt stykke unna å vinne gull. Det viser også tabellen, og den lyver svært sjeldent, sier RBK-keeper André Hansen.

Mandag skrev Adressa-kommentator Birger Løfaldli at det i 2021 «blir det feil å snakke om gull».