Nye, strenge regler for Viking – aner ikke når nysigneringen er på plass

Mens Viking-spillerne er sendt på påskeferie, rigger klubbene og NFF seg for seriestart 8.–9. mai. For Eirik Bjørnø og Viking er det én ting som mangler.

Eirik Bjørnø, daglig leder i Viking, vet fortsatt ikke når han kan ønske klubbens nye spiller Shayne Pattynama velkommen til SR-Bank Arena. Nå stenges også stadion delvis ned i forbindelse med treninger. Det kommer som følge av nye, strengere smitteverntiltak for toppfotballen. Foto: Kjetil Flygind

Det er nysigneringen Shayne Pattynama. Venstrebacken er i Nederland i påvente av innreisetillatelse til Norge. Viking har søkt om fritak fra gjeldende regelverk, men har ikke fått svar.

– Han må nok smøre seg litt med tålmodighet. Vi vet ikke når han får komme. Men vi håper at jo nærmere seriestarten vi kommer, jo større er sjansen for at reglene endres. Men vi vet ikke, sier Eirik Bjørnø til Aftenbladet onsdag.