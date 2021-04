Gauseth gjør helomvending og fortsetter i Mjøndalen

– Det er ikke lett å sette ord på den gleden jeg kjenner på, sier moldenseren.

Christian Gauseth fortsetter likevel i Mjøndalen. Foto: Terje Bendiksby

Det var i forrige uke at Christian Gauseth slapp nyheten om at han hadde valgt å slutte i Mjøndalen, etter å ha spilt for klubben siden 2013. Kontrakten gikk ut ved nyttår.

«Noen valg i livet er tøffere enn andre. Enkelte fordi de er vanskelige, andre fordi de er store. Jeg har nå tatt et valg som er begge deler. Likevel er det riktig for meg: Jeg har avsluttet forhandlingene med Mjøndalen IF om ny kontrakt. Vi ble ikke enige», skrev Gauseth.