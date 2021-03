Start-profilen måtte forlate banen: – Ble litt urolig der og da

Martin Ramsland var tilbake i full trening mandag, etter en litt ubehagelig opplevelse fredag.

Martin Ramsland på Start-trening mandag. Foto: Steffen Stenersen

11 minutter siden

– Jeg mistet sidesynet og ting ble litt uklart. I første omgang gikk det helt fint. Så reiste jeg meg opp etter pause og trodde kanskje det bare var flomlysene som blendet meg, men det ble verre og verre så da gikk jeg av. Jeg vet ikke hva det var, sier Martin Ramsland.

Etter litt over 20 minutters fotballspilling fredag gikk han av banen. Ramsland forklarer at han begynte å slite med synet og følte seg svimmel. Mandag var han tilbake på feltet og trente hele økta for fullt.

– Gjennom helga har jeg følt meg bedre og bedre, og har tatt det ganske med ro. Det begynte med dårlig syn, så fortsatte det med at synet ble OK, men da med en ganske heftig hodepine. I går var det greit nok og i dag var jeg fin igjen, sier Ramsland etter trening mandag.

Ramsland sier han har opplevd noe lignende en gang før.

– Jeg har litt migrene-greier i familien, så noen trodde det var det. Men jeg har sånn halvveis klarert at det ikke var noe alvorlig, sier Ramsland.

– Ble du bekymret?

– Man blir jo det når man halvveis mister synet i en fotballkamp. Det er ikke vondt i en muskel. Det er ting man ikke kjenner på hver dag. Jeg ble litt urolig der og da, men det gikk greit. Almenntilstanden var bra der og da. Jeg valgte bare å ikke ta noen sjanser, sier Ramsland.

Han trente for fullt sammen med resten av lagkameratene mandag. Start-spillerne trener til og med onsdag før de tar påskeferie.