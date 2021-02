Møtet med statsministeren avgjør om Hareide får ønsket sitt oppfylt

Eliteserielagene må komme i gang med treningskamper senest 7. mars om kravet om fire uker vanlig sesongoppkjøring skal oppfylles.

Åge Hareide virket godt tilfreds etter onsdagens treningsøkt på Frøya. På fredag skal Rosenborg spille internkamp, men det er ikke et fullgodt alternativ til vanlige treningskamper, mener han. Foto: CHRISTIAN SKARE STENDAL

11 minutter siden

- Ja, jeg ber om at de gjør det, sa Åge Hareide til Adresseavisen mandag.

Temaet var mulighetene for å utsette eliteserien, som i utgangspunktet starter 5. april.

RBK-treneren argumenterte med mangelen på treningskamper, ettersom toppfotballen fortsatt ikke har fått klarsignal til å spille. Og han argumenterte med at det er planlagt en landslagspause i slutten av mars – der topplagene i utgangspunktet skal frigi spillere til VM-kvaliken – som gjør at spillerne etter dagens regler må i karantene og kan miste serieåpningen 2. påskedag.

Les også Ber om at seriestarten utsettes

Trang timeplan

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) og administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball (NTF) har fått med seg Hareides ønske.

Fisketjønn poengterer at Fifa har forlenget unntaket som sier at dersom spillere blir satt i karantene etter retur fra landslagsspill, kan klubbene nekte å frigi dem til landslaget.

Les også Bekreftet: Regjeringen åpner ikke for toppidrett

Og begge er klare på at 2021-sesongen kommer til å bli hektisk.

- Vi er opptatte av nullvisjonen, at det ikke skal komme smitte ut fra lagene. Men det kan komme smitte inn. Vi nekter ikke at spillere bor sammen med noen, og det blir karantene på lag. Det medfører at vi vil få utsatte kamper i serien i år. Det igjen vil medføre at vi får en tett plan, sier Øverland.

Det skal spilles fotball-EM i sommer, noe som betyr en lang pause i eliteserien. I tillegg skal fire klubber, deriblant Rosenborg, ut i Europa. Samtidig er målet å få gjennomført cupen, noe som ikke skjedde i 2020.

Les også Krever millionbeløp av RBK - nå er startdatoen satt

Idretten møter regjeringen

Øverland er imidlertid klar på at eliteserielagene skal ha fire uker der det er mulig med vanlig oppkjøring, inkludert treningskamper.

For at det skal skje, må lagene få klarsignal til treningskamper fra søndag 7. mars.

Onsdag ble det klart at RBKs planlagte treningskamp mot Odd 6. mars foreløpig er flyttet til nettopp 7. mars.

Det gjør at møtet mellom idrettspresident Berit Kjøll og regjeringen, inkludert statsminister Erna Solberg, blir særdeles viktig. Det møtet er berammet 3. mars.

- Vi håper vi får positive signaler fra myndighetene om en uke. Vi som idrett er avhengige av å komme i gang. Vi lærte i fjor at det vil komme smitte inn, det vil komme utsettelser. Vi skal prise oss lykkelige for at det ikke kom karantener i Molde. Da hadde vi ikke vært ferdige til jul. Derfor er det viktig å starte som planlagt, sier Fisketjønn.

Les også Tror drastiske endringer må til om RBK skal bli best i Norden igjen

– Aktuelt å utsette

I dagene etter 3. mars-møtet vil NFF og NTF diskutere saken. Tirsdag kom meldingen om at Toppserien ble utsatt fra 20. mars.

Det ble begrunnet nettopp med kravet til fire uker ordinær oppkjøring med fellestreninger og treningskamper.

Ny dato er ikke satt foreløpig.

- Kan det bli aktuelt å utsette seriestarten i eliteserien?

- Jeg vil si ja til det, dersom vi ikke kommer i gang med treningskamper. Vi skal ha en viss periode med treningskamper, sier Fisketjønn.

- Slik jeg ser det, må vi få et positivt signal på 3. mars-møtet om at statsministeren ønsker å åpne opp for toppfotballen og toppidretten utendørs, sier Øverland.