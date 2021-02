Den nådeløse jobben

OM FOTBALL: Populære Mauricio Pochettino (48) har aldri vunnet noe. Nå skal oljepenger fra Midtøsten hjelpe ham til å vinne alt.

Mauricio Pochettino står overfor en tøff oppgave når hans PSG-lag møter Barcelona i Champions League. Her er det Kylian Mbappé og Presnel Kimpembe som får instruksjoner. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

I den franske hovedstadsklubben Paris Saint-Germain kan det, litt satt på spissen, se ut som kravet til treneren er:

Du skal sørge for at vi vinner alle turneringer vi stiller opp i. Helst skal vi vinne alle kamper. Hvis ikke får du sparken. Lykke til. Hilsen PSG og Qatars oljefond.

Trenerjobben i Paris Saint-Germain er en av verdensfotballens mest utakknemlige oppgaver. Du skal ikke gjøre mange feiltrinn før du er ferdig.

Nå er det argentineren Mauricio Pochettino, mannen som aldri har vunnet noe som helst, som skal sørge for at franskmennene går til topps i turneringen de aldri helt har klart å håndtere: Champions League.

Første store test for Pochettino blir Lionel Messi og Barcelona borte tirsdag kveld, i den katalanske byen 48-åringen har et svært nært forhold til etter ni år som spiller og trener for Barcas byrival Espanyol.

10 år og 10 milliarder

Til våren er det 10 år siden Nasser al-Khelaifi i Qatar Sports Investment hentet Carlo Ancelotti til Paris.

Klubbpresidenten og eieren øste inn oljepenger fra Midtøsten med ett mål for øye: Prestisjeprosjektet Paris Saint-Germain skulle ende med seier i verdens gjeveste klubbturnering.

10 år er gått, over 10 milliarder oljekroner er pøst inn på rådyre spillerkjøp, men PSG har ikke vunnet noe annet enn hjemlige turneringer. Og det er ikke godt nok for klubbleder og eier.

Italieneren Carlo Ancelotti forsøkte, men vant kun ett hjemlig seriegull. Arrivederci!

Franskmannen Laurent Blanc vant tre strake seriegull, men mislyktes i Champions League. Au revoir!

Spanjolen Unai Emery vant både serie og cup, men Sevillas Europa-ekspert leverte ikke med PSG i Europa. Adiós!

Tyskeren Thomas Tuchel ledet i august PSG til klubbens første Champions League-finale, men tapte mot Bayern München. Auf Wiedersehen!

Det er nådeløse krav i Paris, det vet alle fotballtrenere, og det finnes neppe noe unntak for Mauricio Pochettino – selv om han både er gammel klubbhelt og virker tvers gjennom superjovial.

Paris Saint-Germain-kaptein Mauricio Pochettino jublet for scoring i en cupkamp mot Marseille i januar 2003. Foto: Xavier Lhospice, Reuters

Trener i 11 år, ingen titler

Treneren i PSG måles på titler, helst den største i Europa, det er ikke noen popularitetskonkurranse han stiller opp i.

PSG har sviktet år etter år – og nå bør «Poch» lykkes i den franske hovedstaden. Paradoksalt nok har klubbledelsen hentet en trener som ikke har anelse om hvordan det er å vinne titler som trener.

Pochetttino har vært trener i toppligaer i 11 år, han har ledet Espanyol, Southampton og Tottenham i over 500 kamper, men på argentinerens CV står det null i kolonnen over antall tellende pokaler.

En tapt ligacupfinale (2015) og Champions League-finale (2019) er det nærmeste Pochettino har vært. Han er tre ganger på seks år kåret til månedens manager i Premier League, that’s it.

Hans PSG-lag vant riktig nok Trophée des Champions, et møte mellom regjerende serievinner og cupmester i Frankrike, i januar i år. Men for å være ærlig: Det er en pokal som få bryr seg om og ikke teller stort.

Mauricio Pochettino skal sørge for at PSG vinner Champions League. Foto: STEPHANE MAHE / REUTERS

Fortsatt elsket i Tottenham

Thomas Tuchel ble sparket fire måneder etter at han ledet PSG i klubbens eneste Champions League-finale. Tyskeren ble beskyldt for å eksperimentere for mye. Det var vrient å lese hans offensive plan med så mange gode angrepsspillere i stallen. Hva var det Tuchel ville med sitt franske lag, undret ekspertene.

Pochettino har definitivt en offensiv tankegang og tydelig plan. I PSG kreves det attraktiv angrepsfotball, slik han ofte viste med sitt Tottenham-lag.

Argentineren ga et solid avtrykk i Nord-London. Og han er fortsatt elsket for det, selv om han ikke brakte noen titler.

Det finnes fortsatt Tottenham-supportere som ville valgt en femteplass i ligaen under sjarmerende Pochettino i stedet for seriegull under den notoriske og kyniske pokalløfteren José Mourinho.

Så glad ble Mauricio Pochettino da han ledet Tottenham til Champions League-finale i 2019. Foto: MATTHEW CHILDS, REUTERS

Får penger å handle for

I Tottenham hadde ikke Pochettino et oljefond å ta av. Men han fikk tid, og han utviklet de spillerne han hadde til rådighet.

Han får neppe like mye tid i Paris. Men nå får han for første gang bruke nær sagt så mye penger han vil på overgangsmarkedet. Det blir også en ny øvelse.

Han har kanskje et lite i fortrinn ved å være en gammel klubbhelt. Tirsdag kveld er det 20 år og 13 dager siden Pochettino debuterte som midtstopper for PSG borte i 1–0-tapet for Nantes.

Men på fotballens øverste nivå behøver nødvendigvis gamle meritter ikke bety så mye.

Bare spør Chelsea-legenden Frank Lampard. Han fikk sparken i Chelsea etter halvannet år, der det først og fremst var den siste månedens prestasjoner som felte ham.

Det er lite grunn til å tro at klubbledelsen i PSG er mer tålmodig enn Chelsea-ledelsen.

Pochettino bør levere allerede mot Messi og kompani på Camp Nou.