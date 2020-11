Sjekk hvem som får best og dårligst betalt på Molde-børsen

Matchvinner Fredrik Aursnes kåres til Moldes beste spiller mot Kristiansund. Flere forsvarsspillere trekkes for svake involveringer foran eget mål.

Fredrik Aursnes og Magnus Eikrem var sentrale da Moldes sluttspurt førte til en fortjent utligning. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Nå nettopp

Molde - Kristiansund 2–2

MFK dominerte kampen fra start og tok ledelsen etter 12 minutter. To kjappe baklengsmål ødela det som kunne blitt en kontrollert seier mot KBK. Utligninga like før slutt var meget fortjent, men hjemmelaget skapte få stpre sjanser og kom aldri opp på det spillemessige nivået de har ambisjoner om på Aker stadion. Her er vår vurdering av MFK-spillernes prestasjoner: