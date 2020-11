Så sint ble Moe da Kristiansund scoret: - Irriterende

Molde-treneren hoppet opp og ned i forbannelse da Molde-forsvaret lot KBK snu kampen.

Slik reagerte Erling Moe da Kristiansunds Faris fikk gjøre 1–2 mot et passivt Molde-forsvar søndag. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Nå nettopp

Molde – Kristiansund 2-2

Erling Moe gledet seg stort over at hjemmelaget hadde åpnet den vanskelige kampen mot Kristiansund på en perfekt måte. Ett og ti minutter seinere gikk følelsene over i fortvilelse.