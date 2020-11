August (20) etter knalldebuten: – Ungguttene har et veldig bra opplegg i TIL

August Mikkelsen håper på flere sjanser etter at han var TILs bestemann mot Lillestrøm.

Nå nettopp

– Jo, selvfølgelig, jeg vil jo starte. Jeg vil spille fotball så mye som mulig, for å utvikle meg videre, sier Mikkelsen stående utenfor gressmatta etter søndagens kamp.

For dette var 20-åringens seriedebut fra start for «Gutan». Og Mikkelsen var det klare lyspunktet i det som ble et skuffende 0–3-tap for TIL. Han var drivende god i sin tierrolle.