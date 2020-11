Radikale endringer rett rundt hjørnet i Fotball-Tromsø: Slik skal TIL få kontroll over talentene i byen

TIL er i ferd med å inngå en formell avtale om spillerutvikling med bydelsklubbene.

JOBBER MED SAMARBEID: Akademisjef i TIL, Morten Giæver, prøver å få til et tettere og formalisert samarbeid med bydelsklubbene i Tromsø. Tobias Stein Eilertsen

12. nov. 2020 20:00 Sist oppdatert 11 minutter siden

Leder for akademiet i TIL, Morten Giæver, bekrefter at man nå er nærmere et samarbeid med alle byens klubber.

– Vi har jobbet med det lenge. Vi startet det arbeidet før pandemien, for å se om vi kunne få til et tettere samarbeid med alle klubbene i byen, sier Giæver, som er en del av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra flere av klubbene i byen.