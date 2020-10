Veteranen vraket i ett år: Her er Moströms melding til Moe

Mattias Moström fikk en sjelden sjanse mot Strømsgodset: Svensken spilte fra start for første gang siden 2. november i fjor.

Nå nettopp

Moström har ikke startet en eneste kamp i 2020-sesongen. Før søndagens match på Aker stadion sto han kun med fem korte innhopp på til sammen 74 minutter i Eliteserien. Det forrige innbyttet kom hjemme mot Start 5. august. 37-åringen har heller ikke vært på banen for MFK i Europa.

– Ja, dette var vel første starten for meg siden Kristiansund hjemme i fjor, så det er akkurat ett år. Personlig er jeg positivt overrasket over at kroppen kjentes så bra. Jeg er 37 år og har nesten ikke spilt det siste året. Da må jeg si at jeg er fornøyd. Det var greie relasjoner ute på banen, selv om vi byttet en del på laget. I perioder viste vi veldig bra spill, i perioder ikke så bra spill. Det var uansett tre fortjente poeng, og det er det viktigste, sier Moström til Rbnett.