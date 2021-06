Sandefjord-spiller hylte i smerte etter skrekkskade: – Aldri hatt så vondt før

Erik Brenden (27) gikk i bakken og fikk albuen ut av ledd. Trafikkforsinkelser hindret ambulansen og gjorde smertemarerittet komplett.

GIPSET: Erik Brenden må ha armen i gips til 14. juli. Foto: Privat

29. juni 2021 13:05 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det var under en angrepsøvelse på lørdagens trening at han mistet han balansen. Da han skulle ta seg for havnet armen i en unaturlig stilling.

– Jeg har aldri hatt så vondt før. Jeg hyperventilerte og holdt på å besvime, sier Erik Brenden til VG.

Albuen havnet ute av ledd og panikken spredte seg i kroppen til 27-åringen.

– Jeg lå der og skrek og hørte folk rundt meg reagere litt. De prøvde å reise meg, men jeg slet med å stå beina. De måtte holde meg fast, sier Brenden.

OBS! I dette bildegalleriet kan du se skaden, som for noen kan oppleves ubehagelig:

Ambulansen ble kontaktet, men var forsinket på grunn av en trafikkulykke.

– Jeg var veldig redd, fordi jeg visste ikke hva som hadde skjedd. Jeg visste bare at det var veldig alvorlig. Jeg forsto raskt at dette ikke varer i én til to dager. Det gjorde så jævlig vondt, sier han.

Da ambulansen omsider kom, fikk han morfin og de forsøkte å sette albuen på plass, men det lot seg ikke gjøre.

– Det var altfor vondt, så de måtte gi meg mer og mer morfin. På sykehuset satte de lokalbedøvelse og da fikk jeg den på plass.

Nå kan han vente seg et lengre opphold på sidelinjen. Tidsrammen avhenger av om det blir operasjon eller ikke, men gipsen blir tatt av om drøyt to uker.

– I natt var første natten jeg sov mer enn tre timer.

FATLE: Erik Brenden må tilbringe mer tid på sofaen enn på treningsfeltet fremover. Foto: Privat

Fra før har Sandefjord den viktige midtstopperen Marc Vales ute med en strekk.

Også onsdagens motstander Bodø/Glimt har store skadeproblemer. Venstrekant Ola Solbakken fikk skulderen ut av ledd mot Molde, mens høyrekant Sondre Sørli tok korsbåndet mot Stabæk og er ute resten av sesongen.

– Det er en brutal beskjed først og fremst for Sondre, men også for oss. Han har gjort en god jobb og vokst fra kamp til kamp. Det er bare leit dette her, sier Bjørkan til VG, som sier at målet nå er å få 25-åringen klar til seriestart 2022.

I tillegg har kantalternativet Pernambuco pådratt seg en strekk.

