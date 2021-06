Ny kalddusj for Brann: – Fryktelig

BERGEN (VG) (Brann - Lillestrøm 1–1) Vrakede Daouda Bamba så lenge ut til å sikre Brann en etterlengtet seier, men få minutter før full tid raknet det for bergenserne igjen.

– Det er fryktelig for alle som holder med Brann. Jeg vet ikke hvor mange sjanser de har, og at vi gir bort målet her mot slutten er skuffende. Frykten tar oss litt og vi blir fryktelig passive i forsvarsspillet, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

Gode råd er definitivt dyre for Kåre Ingebrigtsen etter åtte tap på ti kamper, men å bruke finnen Robert Taylor som spiss var det få som gjettet på forhånd.

Den hjemvendte EM-spilleren slet i ny rolle, på benken satt Daouda Bamba og så at Brann knapt skapte målsjanser i åpent spill.

Til pause ble Bamba byttet inn, men ikke for å være spiss. I stedet gikk han inn på høyre kant og Taylor fortsatte i den falske nier-rollen.

Det var imidlertid som en klassisk nummer ni-spiss han snek seg inn i feltet før kvarteret var spilt av andre omgang og stanget inn Ruben Kristiansens innlegg tilbake i hjørnet det kom fra.

SAMBA FRA BAMBA: Daouda Bamba scorer 1–0 mot Lillestrøm. Vetle Dragsnes (venstre) ser fortvilet på, Gjermund Åsen er for langt unna og Mads Hedenstad Christiansen (bak) nådde aldri frem. Foto: Marit Hommedal

Glad, men trist

Brann Stadion eksploderte: Bataljonen øynet klubbens andre seier på kamp nummer elleve for sesongen. Men etter kampen var det ikke en glad Bamba som møtte pressen.

– Det var en god følelse å få et mål, siden det er lenge siden. Men det er veldig trist at vi ikke holder hele veien ut, sier Bamba til VG.

For hjemmelaget ble baktunge mot slutten av kampen og Lillestrøm øynet muligheten. Etter et par skremmeskudd fra distanse, kom et perfekt innlegg på skallen til Thomas Lehne Olsen – som stilnet Brann Stadion da han satte inn sin egen retur bare tre minutter før ordinær tid.

– Nei, jeg er jævlig forbanna, da. Vi er så utrolig lei av å ikke vinne fotballkamper. Alle må gå foran i krigen og ta ansvar, vi kan ikke lukke øynene, krysse fingrene og håpe at det løser seg, sier Kristoffer Barmen til VG.

– Det føltes som vi tapte kampen. Vi vet hvor mye dette betyr, og å miste det mot slutten ... vi kan jo ikke si annet enn at det er typisk Brann anno 2021, sier Kasper Skaanes på spørsmål om dette kjennetegner årets Brann-lag.

UTLIGNET: Thomas Lehne Olsen. Foto: Marit Hommedal

– Det haster

Brann slet med eget spill i første omgang, men på dødball gikk det bedre: Kristoffer Barmen fikk annullert sin scoring etter bare to minutter for en dytt på Gjermund Åsen, og Mathias Rasmussen tvang fram en kjemperedning av Mads Hedenstad Christiansen.

Lillestrøm virket lenge farligst, men luften gikk ut av dem etter Brann-scoringen og de klarte ikke gjenskape angrepsfotballen som hadde sikret dem tre strake seirer før turen til Bergen.

Til slutt ble de imidlertid invitert tilbake i kampen og lot seg ikke be to ganger. Derfor var det Kåre Ingebrigtsen skuffet etter kampen.

– Vi har troen på at vi skal vinne fotballkamper. Det haster, det har jeg satt før, vi må komme oss på et snitt på 1,5 poeng per kamp. Men da må vi score flere mål, konstaterte han overfor Discovery+.