De fikk null i første krisepakke. Nå har klubben fått mer enn flere eliteserielag.

Sjekk hvilke idrettslag i Vestland som har fått mest penger.

Det så mørkt ut for økonomien til Sotra SK da kriteriene for den første krisepakken til idretten var klare. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Tre ganger har regjeringen delt ut krisepakker til idrett og frivillighet siden den første nedstengingen for et år siden.

De aller fleste kvalifiserte søkere har fått pengene på konto, og til sammen er det delt ut over to milliarder til frivilligheten.

Brann og resten av toppfotballklubbene er noen av få som ennå ikke har fått utbetalt den siste krisepakken.

For Sotra SK har krisestøtten vært en berg-og-dal-bane. Under første runde i mai 2020 fikk ikke klubben et rødt øre. Grunnen er måten klubben henter inntekter på.

– Vi falt mellom to stoler på alt som var. En periode var vi redd for hvordan det ville gå, sier daglig leder Dan Christensen.

Har fått mer enn eliteserievinneren

Etter at søkekriteriene ble justert, har breddeklubben fått nesten syv krisemillioner. Det er mer enn flere eliteserieklubber, deriblant serievinner Bodø/Glimt – også når vi tar høyde for at disse klubbene snart får mer penger.

Grunnen er at Sotra SK er hovedeier av Straume idrettspark.

– Det er kostnadene på idrettsanlegget vårt som utgjør nesten hele summen. De fleste klubber vi kan sammenlikne oss med holder til i kommunale anlegg. Jeg tror ikke det er mange som driver større idrettsanlegg enn oss, sier Christensen.

– Krisepakkene gjorde at vi kunne ta de ansatte tilbake etter sommerferien og få en tilnærmet normal drift for bane og unge under 20 år, sier Dan Christensen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Store deler av klubbens inntekter kommer i normale tider av å leie ut lokaler til tre årlige messer.

– Uten anleggsdriften hadde ikke søknadssummen vært i nærheten så stor. Vi hadde ligget rundt en halv million.

Fakta Dette dekket krisepakkene Krisepakke 1: Arrangører i frivillig-, kultur- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg fra styresmaktene i samband med koronaviruset.

Krisepakke 2: Frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19- utbruddet.

Krisepakke 3: Frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19- utbruddet. Kilde: Lotteritilsynet Vis mer

Brann og Sogndal venter millioner

I Vestland fylke er det Brann som har fått mest penger, men klubben kan bli nødt til å betale tilbake en god del. Sogndal idrettslag fotball ligger også høyt oppe.

Begge klubber kan trolig vente seg enda mer penger i løpet av våren, når staten skal punge ut til klubbene i fotballens to øverste divisjoner.

Brann har søkt om over ti millioner, mens sogningene har søkt om rundt 2,3 millioner. Den faktiske summen vil bli mindre, ettersom søkerne får mellom 50 og 70 prosent av søknadssummen.

Sogndal rykket nesten opp i 2020, men en ellevill avslutning på kvalikkampen sendte Mjøndalen opp. Det ville gitt mer penger i 2021-kassen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi har forhåpninger om at vi får tildelinger som i forrige krisepakke, som hovedsakelig handler om tapte inntekter på kampene våre, sier daglig leder Rasmus Mo i Sogndal.

Budsjettet for 2020 klarer de ikke å holde, forteller Mo, ettersom de ikke har fått full dekning i krisepakkene.

– Selvsagt kunne vi tenkt oss 100 prosent, men slik er det ikke, og det er sikkert en tanke bak det. Vi er takknemlige for det vi har fått.

Advarer mot å senke satsene før usikker sesong

Voss fallskjermklubb er også blant klubbene i vest med mest krisestøtte, men valgte å ikke søke i runde nummer tre.

– Det var først krisestemning, men så fikk vi en god sensommer med norgesferie, sier daglig leder Andreas Håland Hemli.

Han sier de trengte all støtten de fikk. I den siste krisepakken kan søkerne ende opp med, i minste fall, halvparten av søknadsbeløpet.

Hemli frykter at sånne nedskjæringer kan gjøre vondt hvis de ikke får startet sesongen som vanlig.

Regjeringen har bestemt å bruke 1,185 milliarder på to ulike stimuleringsordninger for idretten og frivilligheten i 2021.

– Vi fikk god hjelp i fjor, og har klart å drive ganske bra. Vi får se hvordan det går i år. Hvis de kutter ned, får vi ikke nok hvis vi havner i en vanskelig situasjon igjen, sier Hemli.