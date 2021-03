Bizoza har store ambisjoner: Vil spille i Premier League, Champions League og på landslaget

Parfait Bizoza (22) har bare spilt to kamper for FC Ufa i Russland, men han snakker allerede om hva han håper blir neste steget i karrieren.

AMBISJONER: Parfait Bizoza har ingen planer om å ende karrieren sin i russisk fotball. Han ønsker seg videre til en større klubb der han kan spille fast i Champions League. Foto: FC Ufa

Det var i midten av forrige måned at muligheten til å oppfylle drømmen om å bli proff i utlandet dukket opp. Etter noen dager ble han klar for den russiske klubben FC Ufa på ei kontrakt på 3,5 år.

– Det var egentlig ikke noe å tenke så mye over, for dette var noe jeg virkelig hadde lyst til. Jeg tror mange undervurderer hvor god russisk fotball er, for det er en liga som er topp seks-sju i Europa, sier Bizoza til Sunnmørsposten.