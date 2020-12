Solskjær forberedt på Premier League-stopp: – Tøffe tider for oss alle

(Manchester United - Wolverhampton 1–0) Først så han Marcus Rashford sikre seieren på overtid. Deretter erkjente Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær at det kan bli fotballstopp i England.

GRATULASJONER: Ole Gunnar Solskjær takket Edinson Cavani og de andre spillerne for innsatsen etter 1–0-seieren på Old Trafford tirsdag kveld. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

29. des. 2020 23:26 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er tøffe tider for alle. Jeg skal ikke blande meg inn i den diskusjonen. Hvis det må stenges ned, så må det stenges ned, sier Solskjær til TV 2 etter Wolves-triumfen.

Engelsk fotball er nemlig hardt rammet av den pågående smittesituasjonen.

Tirsdag ble det klart at 18 personer har testet positivt i den siste testrunden i Premier League.

Den engelske storavisen The Telegraph skrev tirsdag ettermiddag at Premier League-klubben vurderer å ta to ukers pause som følge av situasjonen.

– Jeg er 66 år gammel og det siste jeg vil er å få corona. Jeg er veldig bekymret for meg selv og fotballen generelt. Hvis det er det som trengs, så er vi nødt til å gjøre det, sier West Brom-manager Sam Allardyce etter tapet for Leeds.

Der fikk han se sin egen spiller sette dette bisarre selvmålet i eget nett:

Mandag kveld ble kampen mellom Everton og Manchester City utsatt som følge av et smitteutbrudd hos de lyseblå fra Manchester.

– Det er jo ikke en kjekk situasjon å være i. Vi som klubb har prøvd å holde rutinene. Vi må ta forholdsregler. Det synes jeg vi har vært flinke til, vi i hvert fall, sier Solskjær om coronasituasjonen.

Tottenham-kamp i fare

Tirsdag måtte Southampton-manager Ralph Hasenhüttl lede kampen mot West Ham fra hjemme i sofaen etter å ha vært i kontakt med en coronasmittet.

– Det var forferdelig. Veldig vanskelig, sa Hasenhüttl om å lede kampen over video, ifølge klubbens hjemmeside.

Les også Rashford ble helten for Manchester United – sikret tre poeng på overtid

De 18 positive testene er en markant økning fra forrige testrunde, som gikk fra 14. til 20. desember.

Da var det kun syv positive tester fra totalt 1569 testede personer, mens det i denne testrunden, fra 21. til 27. desember, altså var 18 positive tester fra totalt 1479 testede personer.

Alle som har testet positivt må være i isolasjon i ti dager.

Mandag ble det kjent at Arsenal-spiller Gabriel er blant de smittede spillerne, mens Sheffield United tirsdag skriver i en pressemelding at det har vært flere positive coronatester i deres lag.

Til tross for det, blir tirsdagens kamp mot Burnley - med kampstart 19.00 - spilt som normalt.

Samtidig skriver blant andre London Evening Standard at et smitteutbrudd i Fulham-leiren gjør at onsdagens kamp mot Tottenham på Craven Cottage også skal være i fare.

Jürgen Klopp likte ikke å få spørsmål om coronaviruset tidligere i år:

– Ingen er trygge

Også Manchester Citys bortekamp mot Chelsea like over nyttår kan bli utsatt.

– Ingen er trygge, uttalte Pep Guardiola ifølge Manchester Evening News, etter at Kyle Walker og Gabriel Jesus måtte stå over kampen mot Newcastle på Boxing Day.

Tidligere i desember ble kampen mellom Aston Villa og Newcastle utsatt som følge av et smitteutbrudd hos sistnevnte klubb.

Les også Coronaviruset preger Premier League: Manager må lede laget hjemmefra

For to uker siden førte oppdagelsen av en ny virusvariant i Storbritannia til at hovedstaden London måtte stenge ned. 21. desember valgte i tillegg regjeringen i Norge midlertidig å stanse all innreise fra landet.

En rekke land innført innreiseforbud eller andre reiserestriksjoner fra Storbritannia inntil man har oversikt over situasjonen, deriblant Spania, Portugal, Tyskland, Frankrike, Danmark og Norge.

Manchester Uniteds neste kamp skal etter planen spilles klokken 21.00 første nyttårsdag.