Fernandes roser samarbeidet med Pogba: – Laget trenger ham

Det har stormet rundt Paul Pogba denne sesongen, men franskmannen later til å få stadig mer tillit i Manchester United. Nå tas han i forsvar av Bruno Fernandes.

STJERNEHILSEN: Bruno Fernandes og Paul Pogba ser ut til å få det til å fungere stadig bedre på banen om dagen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi avsluttet den forrige sesongen veldig bra sammen, men starten av denne var tøff for Paul fordi han hadde covid, sier Fernandes i et intervju med NBC.

Paul Pogba har vært en del inn og ut av United-laget, men har startet fem av de syv siste ligakampene.

Franskmannen har selv fortalt at kroppen føltes «merkelig» og at han var «sliten» i starten av sesongen.

– Det er vanskelig å forklare, fordi du ville ikke forstått det. På trening sa jeg til den fysiske treneren at jeg følte meg rar. Det var ikke meg. Jeg ble sliten veldig fort, fortalte Pogba til MUTV.

SEIERSRUS: Marcus Rashford satte inn det avgjørende målet mot Wolverhampton like før nyttår. Det så ut til at Paul Pogba også satte pris på det. Foto: MICHAEL REGAN / X01348

Pogba sier at han slet med å løpe og at han ikke var i stand til å starte kamper fordi han ikke følte seg på topp fysisk.

– Det var veldig vanskelig for Paul å finne formen, men jeg tror han er mye bedre og har mye større selvtillit nå, sier Fernandes.

Den tidligere Juventus-spilleren står kun med én scoring i ligaen denne sesongen, men den var av det viktige slaget.

– Målet mot West Ham ga ham mye mer selvtillit. Laget trenger ham og han har kvalitetene til å hjelpe oss, sier Fernandes.

Pogba har også vært i fokus utenfor banen:

De var begge med fra start i 0–2-tapet mot Manchester City i ligacupen, før de ble hvilt i FA-cupkampen mot Watford. Portugiseren forteller at forholdet mellom de to United-stjernene er bra, og trekker blant annet frem at begge snakker italiensk.

Fernandes forteller at Pogba tidlig ga beskjed om sin tro på samarbeidet mellom de to.

– Han var skadet da jeg kom. Jeg så at han trente for seg selv på en bane litt lenger fra oss.

– Han ropte på meg i blant da jeg trente og sa «jeg ser kamper, jeg ser hvordan du beveger deg, ikke vær redd. Når jeg blir frisk skal jeg vise at jeg kan finne deg. Jeg ser hvordan du beveger deg, du beveger deg til høyre og så til venstre bak motstanderen. Når jeg kommer tilbake skal jeg vise at jeg kan finne deg mye», forteller Fernandes.

DUELL: Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp møtes til helgen. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Manchester United skal til Turf Moor for å møte Burnley tirsdag kveld.

Med seier der vil de røde fra Manchester ankomme Anfield som ligaledere i søndagens storkamp.

– Vi er ikke engang halvveis i sesongen. Ingen kommer til å huske hvordan tabellen så ut 12. januar 2021, sier Ole Gunnar Solskjær ifølge BBC.

Liverpool har ikke kamp i midtuken.

– Nå har vi noe som likner litt på en «pre-season» før resten av sesongen. Vi kommer til å spille mye elleve mot elleve, fordi det er noe spillerne ikke har gjort på en stund. Vi skal bruke den tiden vi har nå, sier Jürgen Klopp ifølge Liverpool Echo.