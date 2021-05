Liverpool endelig tilbake på Champions League-plass: – Det er en ren finale

(Burnley-Liverpool 0–3) Liverpool er tilbake på topp 4 og mulig Champions League-billett etter 3–0 seieren over Burnley onsdag kveld.

LIVERPOOL-JUBEL: Roberto Firmino feirer sin 1–0-scoring. Foto: MARTIN RICKETT / X01348

19. mai 2021 23:05 Sist oppdatert nå nettopp

Ikke siden 14. februar har Liverpool vært blant de fire beste på Premier League-tabellen.

Det handler om masse prestisje og enda mer penger å bli blant de fire klubbene som kvalifiserer seg til høstens Champions League.

Nå er kampen om de to gjenværende plassene - bak Manchester City og Manchester United - blitt enda tøffere når alle tre lagene har én kamp igjen:

3. Chelsea: 67 poeng. 23 plussmål.

4. Liverpool: 66 poeng. 24 plussmål.

5. Leicester: 66 poeng. 20 plussmål.

Dette er programmet i siste serierunde søndag kl. 17.00:

Leicester - Tottenham.

Aston Villa - Chelsea.

Liverpool - Crystal Palace.

Om ikke Leicester vinner med veldig store sifre mot Tottenham, er altså Liverpool sikret Champions League-plass om de slår Crystal Palace. Drama blir det ganske sikkert søndag ettermiddag.

Chelsea kan fortsatt ende som nummer fem - men har samtidig muligheten til å kvalifisere seg gjennom å vinne over Manchester City i årets Champions League-finale den 29. mai. Om begge disse kriteriene går inn, så blir det fem engelske lag i Champions League til høsten (det skjer ikke i noe annet tilfelle).

– Det er en ren finale for oss, Leicester og Chelsea søndag, sier Liverpools Andy Robertson til Sky Sports.

– Nå har vi gitt oss selv en sjanse som mange hadde avskrevet. Men vi må prestere på høyeste nivå mot Crystal Palace.

– Vi føler oss ikke en gang halvveis ferdige. Vi så på denne kampen som en semifinale. Vi måtte vinne. Nå gjenstår finalen. Vi gleder oss til 10.000 tilskuere på Anfield, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp til TV 2.

Etter at Liverpool hadde skapt mye gjennom hele 1. omgang, ble det 1–0 ledelse rett før sidebytte da Andy Robertson la 45 grader ut og Roberto Firmino bredsidet ballen mot mål. Ballen traff keeper Will Norris’ bein, men fortsatte inn i hjørnet. Norris hadde bare ett minutt med Premier League-spill på forhånd, men Burnleys førstekeeper Nick Pope måtte kaste inn håndkleet før kampstart.

0–2: Nat Phillips setter inn sitt første mål for Liverpool. Foto: Alex Livesey / POOL / GETTY POOL

Tidlig i 2. omgang ble det 2–0 ved Nathaniel Phillips. Han headet ballen hardt i mål etter et vakkert innlegg fra Sadio Mané. Det er hans første mål for Liverpool.

Helt på slutten smelte innbytteren Alex Oxlade-Chamberlain inn 3–0 etter å ha fintet Burnley-forsvarere på løpende bånd ut i fish n’ chips-boden.

Keeper Alisson Becker ble stor helt sist da han headet inn det avgjørende målet mot West Bromwich i Liverpools siste kamp før møtet med Burnley. Denne gang klarte han å holde nullen, til tross for flere gode forsøk fra Burnley. En gang måtte Nathaniel Phillips redde på streken.

Phillips ble spurt av BBC etter matchen om hva han likte best - å score eller å redde på streken:

– Det var nok redningen!

– Virkelig?

– Ja, det er min jobb - å stoppe ballen før den går i nettet. Hvis jeg scorer, så er det en ren bonus.

Burnley vant matchen på Anfield i januar, da Liverpool opplevde sitt første hjemmetap på 68 kamper.

– Vi har hatt en tøff sesong. Det er mye å gjøre i sommer. Vi får se hva som skjer og hva som er mulig når det gjelder investeringer. Nå har jeg vært her i åtte og et halvt år - og er her fortsatt, sier Sean Dyche til BBC.