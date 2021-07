Jesse Lingards forvandling: Deler suksessoppskriften

Fjorårssesongen for Jesse Lingard var av den absurde sorten: I Manchester United var han iskald på benken. I West Ham var han brennhet på banen. TV 2-kommentator Kasper Wikestad tror Ole Gunnar Solskjær ble overrasket.

NYE TIDER: Ole Gunnar Solskjær sier han er glad for å ha Lingard tilbake i klubben. Her fra treningskampen mot Derby County forrige søndag.

Sist sesong overgikk Lingard alles forventninger – inkludert sine egne – på utlån i West Ham.

Etter et blytungt halvår med null kamper og målpoeng i Premier League og Champions League, var det ingen som hevet øyenbrynene da Lingard ble klar for «The Hammers» i januar.

Alt tydet på at den fotrappe løpsmaskinen fra Warrington ikke var en del av Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs fremtidsplaner.

MIDTBANEMANN: I treningskampen mot Derby County kom Lingard inn ved pause.

Det skal dog ha snudd: Nylig sa Solskjær til klubbens egne nettsider at Lingard er en del av hans fremtidsplaner.

– Jesse er tilbake. Han har vært glitrende og ønsker å bli her for å slåss for sin plass, sa Solskjær.

– Det er ingenting som er bedre enn å se spillere som er villige til å slåss for plassen sin. Det er klart at det han presterte mot slutten av forrige sesong er «den ekte Jesse».

At Solskjær nå velger å gjenåpne døren for 28-åringen overrasker ikke TV 2s Premier League-kommentator, Kasper Wikestad:

– Jeg tror også Solskjær ble overrasket over hvor god Lingard var i West Ham-drakt, men problemet hans er jo ikke at han ikke er god, det er at han er for sjeldent god, reflekterer Wikestad overfor VG.

Tross veldig gode prestasjoner i West Ham sliter Wikestad med å se for seg at Lingard skal spille seg inn på Manchester Uniteds stjernespekkede lag.

– Jeg tror vel strengt tatt ikke det, men det er veldig, veldig vanskelig å si. Men gjennom utlånet har nok Lingard uansett økt markedsverdien sin og mange klubber ser nok at han kan være en god tilvekst for dem.

Takker analytikeren

Lingard, som for øyeblikket er på sesongoppkjøring med resten av Manchester United, tok denne uken til sosiale medier for å takke sin analytiker og personlige hjelper, Alexandros Alexiadis, for bidraget han har fått det siste året:

«Takk til Alexandros Alexiadis for analysene forrige år og gratulerer med din nye trenerjobb, vel fortjent», skriver Lingard på sin Instagram.

I innlegget deler han også sine målsettinger og motiverende notater fra West Ham-tiden:

Seks mål og fire assist i løpet av oppholdets 16 kamper.

Bli tatt ut i den engelske landslagstroppen i mars.

Ta West Ham til Europa.

SNUDD MOTVIND TIL MEDVIND: På Instagram delte Lingard sine målsettinger og motiverende notater fra West Ham-tiden.

I stedet for seks mål og fire assist endte lånesoldaten på ni mål og fem assist.

Han klarte også å bli tatt ut til den engelske landslagstroppen i mars, men ble utelatt til EM.

Å ta «The Hammers» til Europa gikk også i boks: Lingard og London-klubben avsluttet sesongen på en råsterk 6.-plass – klubbens beste tabellplassering ved avsluttet Premier League-sesong siden 5.-plassen i 1998/1999-sesongen.

Solskjærs menn sesongåpner i Premier League hjemme mot Leeds lørdag 14. august. Før den tid venter Brentford og Preston North End i treningskamper. Lørdag tapte United 4–2 for QPR, med Lingard på banen.