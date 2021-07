Bamba: – Jeg vil alltid være en av dem som blir pekt på når laget ikke vinner

Daouda Bamba har scoret i tre strake kamper. Han er forberedt på kritikk uansett.

Bamba scoret mot Tromsø, det var hans tredje strake kamp med scoring. Foto: Silje Katrine Robinson

Brann Stadion: Bare seks spillere i Eliteserien har scoret flere mål enn Daouda Bamba. Alle spiller på lag fra tabellens øvre halvdel, mens Bamba har scoret nesten halvparten av bunnlaget Branns mål.

– For selvtilliten min har det vært bra, sier Bamba.

Han har fått kritikk, vært vraket i flere kamper og blitt flyttet fra spissplassen til kanten.

Slik så det ut da Daouda Bamba kom til Bergen for å bli Brann-spiller:

Mener han har grunnen til kritikken

Bamba sier han forstår alt sammen, for fotball er mer enn scoringer.

– Jeg vil alltid være en av dem som blir pekt på når laget ikke vinner.

– Hvorfor?

Her nevner Bamba først overgangen hans til Brann. Kjøpesummen på ni millioner kroner fra Kristiansund, sommeren for tre år siden, var enorm i Brann-sammenheng. Trond Mohn betalte for å hjelpe Brann til gull. Det gikk ikke.

– På grunn av hva jeg kostet vil det alltid være forventninger til meg. Jeg er et av de største kjøpene med en av de høyeste lønningene. Med det jeg har prestert før, vil det selvfølgelig være forventninger, sier Bamba.

– Men overgangssummen kan ikke du noe for?

– Jeg kan ikke si det ikke er min feil, men det fine er at jeg ikke bryr meg. Det tar ikke én prosent selvtillit fra meg når jeg går på banen, svarer Bamba.

Bamba etter en av denne ukens treninger. Foto: Mads Bøyum

Synes kantrollen er grei

Selv om han elsker å være midtspiss, nærmest mål og midt i banen, lever han fint med å spille ute på siden.

– Hvis jeg er spiss, må jeg bli foret med baller. Hvis ikke kan du ikke gjøre noe. Når jeg spiller på kanten, kan jeg hjelpe meg selv mer, forklarer Bamba.

– Så det går fint å være på kanten?

– Ja. Hundre prosent.

For et Brann-lag som sliter i mange av spillets faser, og har gjort det lenge, er det ikke bare takknemlig å være spiss med scoringsansvar, mener Bamba.

– I Brann nå er det virkelig vanskelig, sier han.

26-åringen gjentar og gjentar at det viktige for ham er å hjelpe laget.

– Forhåpentlig begynner vi å vinne snart, sier Bamba.

Vil tenke på fremtiden senere

Så lenge Brann ikke gjør det, sier han at egen fremtid betyr lite. Han tenker ikke på at kontrakten går mot slutten og at klubben helst vil selge ham i sommer.

– Jeg kan tenke på det når vi har begynt å vinne. For meg er ikke dette den rette tiden for å snakke om meg som enkeltspiller, sier Bamba.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen oppgir at det er interesse rundt Bamba. Hva den ender med er usikkert, men Brann vil ikke være i nærheten av å få igjen pengene de ga for angriperen i sin tid.

– Det betyr ikke noe for meg om jeg blir solgt nå eller må bli, sier Bamba, som i fjor ble den første Brann-spilleren på mange år med flere enn ti mål i serien.

Jacobsen sier det spillere som scorere alltid vil trekke til seg nysgjerrige klubber.

– Det betyr selvfølgelig noe at han scorer for tiden, sier sportssjefen.

Søndag jakter toppscoreren flere mål mot Brann-marerittet Mjøndalen på Stadion.