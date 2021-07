Vialli ble et symbol på Italias suksess: – Vet at han har hatt noen tøffe år

Da Roberto Mancini tok over Italia i 2018 fikk han også med seg sin gode kamerat Gianluca Vialli som assistent. Sammen vant de EM med sitt kjære Italia.

FØLELSESLADD: Verken Gianluca Vialli eller Roberto Mancini klarte å holde tårene tilbake da de omfavnet hverandre etter å ha ført Italia til topps i EM søndag kveld. Foto: Christian Charisius / DPA

– Så fort jeg fant ut om sykdommen satte jeg ned to mål for livet mitt: Å leve lengre enn mine foreldre for å ikke gi dem den lidelsen og føre de vakre døtrene mine til alteret.

Det sa Gianluca Vialli (57) i det populære TV-programmet «Che Tempo Che Fa» på italiensk TV desember 2018.

I 2017 ble Vialli, som blant annet har spilt og vært trener i Chelsea, samt vunnet Champions League med Juventus, diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen.

Deretter fulgte to ulike perioder på ni måneders cellegiftbehandling for den tidligere storscoreren. I desember 2019 fikk han den lykkelige beskjeden om at han var blitt kreftfri.

– Jeg har møtt ham gjennom perioden, og jeg vet han har hatt noen tøffe år. I 2019 satt jeg sammen med han og Mancini på en Chelsea-kamp. Da var var han positiv selv om han var midt inne i den vanskelige perioden. Han klarte å komme seg gjennom det, sier hans tidligere lagkamerat i Chelsea, Tore André Flo til VG.

LAGKAMERATER: Tore André Flo og Gianluca Vialli sammen i Stockholm i forbindelse med en kamp mellom Chelsea og Stuttgart i 1998. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Vialli takket også ja til å bli Mancinis assistent allerede i 2018. Midt i den tøffe perioden. Noe av det som gjorde det enklere for Vialli å takke ja til en slik oppgave er at det nettopp var Mancini som skulle lede prosjektet.

«En unnskyldning for å være sammen er en god unnskyldning» er Vialli sitert på. De to har nemlig en lang historie bak seg.

– Det har alltid vært en fantastisk vennskap mellom oss. Det var et brorskap som hjalp oss på fotballbanen. Roberto er en glimrende trener og i tillegg til kompetansen klarer han å spre trygghet og selvtillit til gruppen, som når de lytter på ham, føler de nærmest kan gå på vann, har Vialli sagt etter at han ble kvitt sykdommen.

Sammen startet de to sin seniorkarriere for alvor i den italienske klubben Sampdoria i 1984. De ble etter hvert beryktet som et dødelig effektivt spisspar som sammen vant den italienske cupen to år på rad i 1988 og 1989, cupvinnercupen i 1990 og den historiske seieren i hjemlig liga, også kalt «scudetto» i 1990/91.

Den siste kampen de to hadde sammen i Sampdoria var faktisk på Wembley i mai 1992. Da tapte de finalen etter at Ronald Koeman senket italienerne med et frispark etter 112 minutter. 29 år senere tok følelsene overhånd da de to kameratene fikk revansj på nettopp Wembley, da de sammen ledet Italia til å bli europamestere.

Den solide bamseklemmen på Wembley 11. juli i 2021 varte lenge og var tårevåt. Et vennskap på nærmere 40 år og en tung tid før en av de to kameratene ga inntrykk. Ikke bare for dem selv, men også for en hel fotballverden.

Mancini la også ut dette forrige fredag da Vialli ble 57 år gammel:

Vialli har selv vært åpen om tiden som kreftsyk. Han har i forskjellige intervjuer sagt at han følte seg tappet for krefter og at han følte seg som en annen person. Han mistet også mye vekt i perioden og det førte til at han tok på ekstra mye klær for å se ut som seg selv. Døtrene tegnet også på ham øyenbryn og sminket ham «for å ligne på det Gianluca Vialli skal ligne på».

– Det var for beskyttelse. For å beskytte de rundt meg, men også meg selv. Måten folk snakker til meg, relaterer til meg, spøker med meg... Jeg vil aldri at det skal endres, er han sitert på.

– Han er nok en slik type som ikke vil at folk skal synes synd i han. Han ville vise at han kom gjennom det med å stå på slik han alltid har gjort. Han tar ingen snarveier, sier Tore André Flo om Vialli.

Flo var både lagkamerat og spilte under ledelsen til Vialli i Chelsea. Han blir nærmest rørt da han får spørsmål om hvordan det var å se bildene av Vialli og Mancini etter EM-finalen.

– Fy søren, jeg er glad på hans vegne. For en flott mann han er. Han er en humørspreder og en profesjonell utøver og trener. Det er ingenting som er tilfeldig med Vialli. Han jobber hardt. Han vet hva som må til, sier Flo som beskriver treneren som «en gentleman».

VILL JUBEL: Gianluca Vialli og Roberto Mancini feirer scoring for Italia mot Østerrike tidligere i mesterskapet. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Han mener Vialli fant oppskriften på suksess gjennom sin profesjonalitet samtidig som han klarte å nyte livet og koble av. Han fikk selv oppleve Vialli på topp og på bunn.

– Han har fått meg til å skrattle mange ganger, men han har også kjeftet ganske kraftig. Han vet når han skal trykke på de riktige knappene. Han er ikke bare en som tuller, han er også hard når det trengs. Jeg har sett alle sidene og det er jeg glad for, sier sogningen som jobber i Chelsea med ansvar for å følge opp de utleide spillerne.

Han legger til at de italienske nok føler seg heldige som har ham i garderoben. Han tror Vialli har inspirert mange med både sin kunnskap, ærlighet og væremåte.

Det er noe den italienske europamesteren Alessandro Florenzi kunne bekrefte etter søndagens seier mot England.

– Vi har et eksempel som viser oss hver dag hvordan man skal leve og oppføre seg, og det er Gianluca Vialli. For oss er det helt spesielt, sa høyrebacken.