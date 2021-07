Opplysninger til VG: Jens Petter Hauge nær overgang til Eintracht Frankfurt

AC Milan-spiller Jens Petter Hauge sto over dagens treningskamp mot Nice og det er trolig kun et tidsspørsmål før han er klar for den tyske Bundesliga-klubben.

PÅ VEI BORT: Jens Petter Hauge har vært koblet bort fra AC Milan denne sommeren og nå virker overgangen nært forestående.

Nå nettopp

Det får VG opplyst fra informert hold. Hauge signerte for den italienske storklubben forrige høst, etter å ha dominert på San Siro for Bodø/Glimt og mot nettopp AC Milan. Etter en frisk start med scoringer i Europa League og mot Napoli i Serie A, slet nordlendingen med å spilletiden utover vårparten av sesongen.

Trolig blir hans opphold i den italienske motehovedstaden avsluttet allerede denne sommeren. VG får opplyst at forhandlingene med Eintracht Frankfurt er kommet langt og at en løsning er nært forestående.

– Jeg kan bekrefte at det er dialog med noen klubber, sier hans agent Atta Aneke til VG, uten å ville spesifisere hvilke klubber det er snakk om.

Ifølge italienske medier er Hauge ikke med i dagens kamp mot Nice av tekniske årsaker.

– Han er ikke skadet, sier Aneke, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Hauge bidro stort til å sikre Milans Champions League-plass med denne scoringen mot Sampdoria sent i sesongen: