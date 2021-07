Festfotball og frisparkperle sikret Godset-seier: – To fatale feil av dommertrioen

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Odd 3–0) 15 minutter med festfotball sikret hjemmelaget tre viktige poeng på Marienlyst.

FESTFOTBALL: Her feirer Tobias Gulliksen 2–0 målet.

21. juli 2021 20:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Først satte Fred Friday opp Ipalibo Jack utenfor 16-meteren, og midtbanespilleren takket for pasningen og satte ballen nydelig i mål. Ni minutter senere doblet drammenserne ledelsen. Stenevik spilte ballen 45 grader inn til Gulliksen, som banket ballen i mål.

Og vondt ble til verre kun tre minutter senere. Godset vant et frispark høyt i banen. Herman Stengel visste nøyaktig hvordan han skulle utnytte det og skjøt ballen rett i mål.

– Målene kommer etter to fatale feil av dommertrioen. Sist jeg sjekket er det ikke offside på femmeter, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til Discovery+.

– 3–0 er helt fair, sier Odd-keeper Sondre Rossbach til Discovery og legger til at han også stusser på offside på femmeter situasjonen.

Se målet:

Det var en jevn førsteomgang vi fikk servert på Marienlyst. Begge lag hadde sjanser som kunne ført de i ledelsen, men ingen var presise nok.

Nærmest var Strømsgodsets Johan Hove som fyrte av fra rett utenfor 16-meteren. Ballen gikk via Odds Solomon Owusu og knallhardt i stolpen. Odds Tobias Lauritsen var også nære ved et par anledninger, men måtte se deg fornøyd med et skudd rett på Godset-keeper Viljar Myhra.

Odds Magnus Lekven måtte ut med skade etter kun 36 minutter, noe som førte til at Jan Frode Nornes måtte gjøre endringer i den allerede skadeskutte forsvarsrekka. Inn kom unggutten Kevin Egell-Johnsen og la seg ut på høyreback. Gilli Rólantsson gikk dermed inn og dannet stopperpar med Owusu.

Odds målmaskin Mushaga Bakenga var ikke å finne i dagens tropp, ettersom han pådro seg en skade i det han skulle skyte straffe mot Viking på lørdag.

VG oppdaterer saken!