Norsk storspill kan sørge for ekstra Champions League-plass: – Blir lagt merke til internasjonalt

De norske klubbenes storspill i Europa er ikke bare viktig for klubbene selv, men med denne formen er Norge på god vei mot én ekstra Champions League-plass.

PÅ EVENTYR: Bodø/Glimt tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen.

29. juli 2022 17:51 Sist oppdatert nå nettopp

Denne sesongen og neste sesong (2023/24) har Norge fire klubber i kvalifiseringsrundene i Europacupene, men:

Med prestasjonene til de norske klubbene denne uken har Norge satt seg i en god posisjon for at det til 2024/25-sesongen kan være to norske lag i Champions League-kvalifiseringen fremfor kun ett.

Det betyr også at Norge kan få fem klubber istedenfor fire i de gjeveste europeiske turneringene.

– Norge fikk ekstremt mye positiv oppmerksomhet i går. Vi var det eneste landet med alle fire landene som vant og det landet som plukket flest poeng denne uken. Det blir lagt merke til internasjonalt. Det er veldig bra for norsk fotball, sier fotballkommentator Jørn Sundby, som har god kontroll på dette feltet.

Poengene, som Sundby henviser til, er fra det europeiske fotballforbundets (UEFA) koeffisient:

Norge lå før sesongen på en 17. plass, men har nå klatret opp til en 13. plass på denne rangeringen. 15.-plassen gir fem plasser i Europacupene (to Champions League-plasser, én Europa League-plass og to Conference League-plasser).

13. PLASS: Norge ligger godt an. Les mer om poengsystemet og hva plasseringen til Norge betyr i neste faktaboks.

Fakta UEFA-rankingen oppsummert: Norge ligger for øyeblikket på en 13. plass på rankingen. Hva betyr det? Først må vi presisere at Norge uansett vil ha fire lag i Europacupene i 2023/24-sesongen også, men det er for 2024/25-sesongen at den norske suksessen denne sesongen hjelper. UEFA-rankingen består av poengene som har blitt samlet de siste fem sesongene. For Norges del har Bodø/Glimts reise til kvartfinalen i Conference League forrige sesong og Moldes avansement til åttedelsfinalen i Europa League sesongen før samlet inn mye poeng. Som du ser på bildet vedlagt i artikkelen er det tett mellom lagene. For en enkeltkamp i kvalifiseringsrundene får et lag ett poeng ved seier. Poengene deles så på antall lag hver nasjon har med i Europa, som for Norges del er fire. Dermed hjalp det godt onsdag og torsdag med fire av fire seire. Lillestrøms 5–2 seier mot Seinajoen JK (0.25 poeng) + Moldes 2–1-seier mot Elfsborg (0.25 poeng) + Bodø/Glimts 8–0-seier mot Linfield (0.25 poeng) + Vikings 2–1-seier mot Sparta Praha (0.25 poeng) = 1.000 poeng. I et gruppespill vil seire gi 0.5 poeng istedenfor 0.25 poeng. Uavgjort i et gruppespill gir 0.25 poeng, mens 0 poeng tildeles ved tap. Totalt har Norge så langt sanket 1.875 poeng denne sesongen. Dersom Norge minimum sikrer 15. plass, vil Norge få antallet klubber i Europacupene økt fra fire til fem, hvorav to lag kommer med i Champions League-kvalifiseringen. 15. plass gir deg følgende: To lag andre kvalifiseringsrunde i Champions League

Ett lag i tredje kvalifiseringsrunde i Europa League

To lag i andre kvalifiseringsrunde i Conference League 14. og 13. plass: Ett lag i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League

Ett lag i andre kvalifiseringsrunde i Champions League

Ett lag i tredje kvalifiseringsrunde i Europa League

To lag i andre kvalifiseringsrunde i Conference League

Sjansene til Norge er gode for å få en 12. plass. 12. og 11. plass: Ett lag i Champions League-playoff

Ett lag i andre kvalifiseringsrunde i Champions League

Ett lag i Europa League-playoff

Ett lag i tredje kvalifiseringsrunde i Conference League

Ett lag i andre kvalifiseringsrunde i Conference League Det er urealistisk at Norge får noe høyere enn 11. plass. Dermed er dette landene Norge sannsynligvis konkurrerer med denne sesongen om Europa-plasser til 2024/25-sesongen: Serbia, Ukraina, Sveits, Hellas, Tsjekkia, Danmark, Kroatia og Tyrkia. Med en 12. plass vil to norske lag være garantert automatisk gruppespill i Europa uansett utfall i kvalifiseringen i 2024/25-sesongen. Tap i Champions League-playoff = gruppespill Europa League

Tap i Europa League-playoff = gruppespill Conference League Vis mer

Denne sesongen har Norge én Champions League-plass (Bodø/Glimt) og tre plasser i Conference League (Lillestrøm, Molde og Viking).

Bodø/Glimt kan nå gruppespillet i Champions League denne sesongen, men har allerede sikret seg gruppespillplass i Conference League.

– Jeg tror hvis vi får inn et lag til i gruppespillet, så har vi veldig god mulighet til topp 15. Da må de gjøre det ganske dårlig i gruppespillet for at vi ikke skal greie det, mener Sundby.

Viking slo ut storklubben Sparta Praha på dramatisk vis torsdag:

Det er ikke bare 15. plass som er lukrativt for de norske klubbene. 12. plass gir én plass i Champions League-playoff og én plass i den 2. kvalifiseringsrunden. Sundby tror at 12. plass også kan gå med kun to norske lag i gruppespillet.

– Det kan fort holde med to lag, men det kommer jo an på hvordan de presterer. Det kommer jo også veldig an på hvordan Sveits presterer, de er helt klart en god utfordrer med gode lag i Basel og Young Boys.

Fakta Veien videre til gruppespill for de norske klubbene Bodø/Glimt - Champions League: Tredje kvalifiseringsrunde: Dobbeltoppgjør mot Zalgiris (Litauen)

Playoff*: Mulige motstandere for Glimt: FC København, vinner av Ludogorets/Dinamo Zagreb, Sheriff Tiraspol/Viktoria Plzen eller Røde Stjerne/Pyonik. Molde - Conference League (seedet): Tredje kvalifiseringsrunde: Dobbeltoppgjør mot Kisvarda FC (Ungarn)

Playoff*: Mulige motstandere for Molde: OGC Nice, Lugano/Harpoel Be’er Sheva, Paide Linnameeskond/Anderlecht, Fehervar/Petroclub/Hincesti, Wolfsberger/Gzira United, Riga/Gil Vicente, Hajduk Split/Victoria Guimaraes, Twente/Cukaricki, AIK/Shkendija, Spartak Trnava/Rakow Czestochowa, Vaduz/Konyaspor, Viborg/Tórshavn, Sepsi Sfantu Gheorghe/Djurgården eller Levski Sofia/Hamrun Spartans. Lillestrøm - Conference League (useedet): Tredje kvalifiseringsrunde: Dobbeltoppgjør mot Royal Antwerp (Belgia)

Playoff*: Mulige motstandere for Lillestrøm: Villarreal, West Ham United, Fiorentina, Köln, Brøndby/Basel, Slavia Praha/Panathinaikos, Zorya Luhansk/Universitatea Craiova, Neftci Baku/Rapid Wien, Maccabi Tel Aviv/Aris, Dundee United/AZ Alkmaar, DAC Dunajska Streda/FCSB, CSKA Sofia/St Patricks Athletic, APOEL/Kyzylzhar, KuPs/Young Boys, Breidablik/Istanbul Basaksehir

eller taperen av Europa League 3.kvalifiseringsrunde; AEK Larnaca/Partizan Beograd eller Fenerbahce/Slovacko. Viking - Conference League (useedet): Tredje kvalifiseringsrunde: Dobbeltoppgjør mot Sligo Rovers (Irland)

Playoff*: Mulige motstandere for Viking er det samme som for Lillestrøm. * = ved avansement fra tredje kvalifiseringsrunde. Vis mer

De norske resultatene i Europa-kvalifiseringen gleder Leif Øverland - administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF).

– Det er utrolig motiverende. Topp 14 ligger i vår strategiplan. Europa er utrolig viktig, sier Øverland til VG.

– Hvor viktig er topp 14-målet?

– I mitt hodet er det ekstremt viktig. Skal du bli med på den profesjonelle fotballen, så henger Europa sammen med det å få mer betalt for de yngre spillerne når de skal ut i de større ligaene. I hovedsak har de fleste klubber sett mot Danmark med resultatene FC København har hatt. Nå ser man mot Norge, og da får klubbene bedre betalt for yngre spillere.

– Det gir en mer positiv prat om norsk fotball. Premier League står utrolig sterkt i Norge, men folk ser at spillerne forlater Eliteserien fordi de har blitt for gode for ligaen, og så ser de at de havner ikke på reservebenker, men de får suksess, fortsetter Øverland.