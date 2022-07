Hetebølge skaper bekymring i Texas før Haaland-debut

HOUSTON (VG) Erling Braut Haaland (21) er møtt av rundt 40 varmegrader på sin første treningsleir med Manchester City i USA. Natt til torsdag kan nordmannen debutere i et glohett, VGTV-sendt oppgjør mot Club América.

I USA: Erling Braut Haaland er på treningsleir med nye lagkamerater i Houston, Texas.

9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Denne sommeren vil bli en av de varmeste som er målt, og den kan bli den varmeste som er målt noen gang, sier Travis Herzog til VG.

Amerikaneren er sjefmeteorolog for ABC13 Houston. Sist uke gikk lyset på direktesendt TV da strømnettet ble overbelastet idet Herzog presenterte været for innbyggerne i USAs fjerde største by. Det skjedde ikke bare én gang, men to ganger på samme dag.

Klippet, som du kan se her, har senere fått stor oppmerksomhet.

– Det var et komisk øyeblikk. Den første gangen skjønte jeg ikke hva som skjedde, eller om vi fortsatt var på TV, men den andre gangen visste jeg at jeg var direkte, og jeg bestemte meg for å tulle litt med det. Det er morsomt at videoen har gått verden rundt, men forhåpentligvis kan vi beholde lysene på resten av sommeren, sier Herzog.

– Har Houston et problem?

– Houston kan håndtere varmen, men strømnettet i Texas kan ha et problem. Det er vår store bekymring akkurat nå. Vi ser stadig at påkjenningen på strømnettet er rekordhøy, og det gis varsler om at man må redusere bruken. Samtidig har vi fortsatt årets varmeste måned foran oss, sier sjefmeteorologen.

Ifølge ERCOT, som overvåker belastningen på strømnettet i Texas, er det fare for strømbrudd for statens 30 millioner innbyggere.

KJØLER SEG NED: Erling Haaland, Jack Grealish og Oleksandr Zintsjenko benytter seg av isbad etter trening i Houston.

Parallelt trener Haaland og resten av den engelske seriemesterens stjernegalleri på Houston Sports Park. Oppholdet i oljebyen er en del av treningsleiren i USA, som også består av en kamp mot tyske Bayern München i Green Bay, Wisconsin, natt til søndag norsk tid.

Før treningene i Houston har City-spillerne gjennomført styrkeøvelser og varmet delvis opp i en avkjølt hall, mens svetten har rent av dem ute på gresset under øktene.

– Wow! Det er varmt, utbrøt nysigneringen Kalvin Phillips (26) da han kom ut i solen her i Houston foran den første treningen.

– Åh, herregud. Det er som å komme til en badstu, kommenterte den algeriske stjernespilleren Riyad Mahrez (31) i et klipp fra Manchester Citys medieavdeling.

«Oh my good gosh.» gjentok høyre back Kyle Walker (32) flere ganger da han ble møtt av heten.

Det er ført oversikt over temperaturene i Houston i 133 år – siden 1889. Årets maimåned er den nest varmeste i byens historie, mens juni var den varmeste noensinne. Nylig ble det også slått rekord for den høyeste temperaturen i juli. Været bekymrer den amerikanske sjefmeteorologen til ABC13. For den tradisjonelt varmeste måneden, august, er fortsatt i vente.

– Jeg håper virkelig at dette mønsteret endrer seg, sier Herzog, men det er foreløpig lite som tyder på det.

Manchester City møter meksikanske Club América onsdag klokken 18.30 lokal tid. Også da er det ventet rundt 40 grader i solen. Oppgjøret sendes direkte på VG+, med avspark klokken 02.30 norsk tid.

De aller fleste City-treningene på USA-turen er stengt for publikum, men videobilder viser at trener Pep Guardiola har lagt opp til høy intensitet til tross for den utmattende varmen. Med bare to uker igjen til Community Shield-kampen mot Liverpool og snaut tre uker til Premier League-åpningen mot West Ham, virker fokuset å være skarpt. Haaland og de andre spillerne, som Oslo-gutten Oscar Bobb (19) som er hentet opp fra akademiet for anledningen, fremstår konsentrerte og hardtarbeidende.