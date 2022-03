Barcelona blomstrer under Xavi: – Imponert

Barcelona under Xavi har i vinter gnistret på banen og det er tegn til gamle takter. Spanjolene er ubeseiret de siste ti kampene – en rekke de ikke har hatt siden juli 2020. Nå venter skjebnekamp i Europa og Real Madrid.

FORMLAG: Barcelona har scoret 18 mål på deres seks siste kamper.

17. mars 2022 16:05 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Torsdag skal Barcelona til Tyrkia for å spille om kvartfinaleplass i Europa League mot Galatasaray.

I den første kampen snublet katalanerne med 0–0 hjemme, mot laget som ligger på en 15. plass i tyrkisk liga.

Kun tre dager etter returoppgjøret venter erkerival Real Madrid.

– Det er en ganske definerende uke de er inne i nå. Er det et tidspunkt i løpet av denne sesongen hvor man kan miste det, så er det denne uken, sier Petter Veland, ekspert på spansk fotball.

For det er en høy bølge Barcelona surfer på før skjebneuken.

Ingen i La Liga har tatt flere poeng de siste 14 rundene enn Xavi & co.

Likevel er laget på en tredjeplass og 12 poeng bak serieleder Real Madrid. Det er mye på grunn av høstsesongen under Ronald Koeman.

Barcelona i La Liga i nåværende sesong under Ronald Koeman og Xavi. P/k = per kamp.

Veland trekker frem at Xavi har spilt på spillernes egenskaper, fremfor å fokusere massivt på «ekstrem ballbesittelse».

– Jeg er litt positivt overrasket og imponert over at han har klart å forvalte spillertyper som Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang og Adama Traoré – spillere som ikke nødvendigvis er prototyper på Barcelona-spillere. Han har klart å være fleksibel i måten å spille fotball på og motstanderne har hatt planer sjeldent nok til å demme opp for alle planene.

En Barcelona-utgave uten Lionel Messi for første gang siden 2005 ble en for tøff oppgave for Koeman. Det er et enormt tomrom å fylle selv for den tidligere magikeren Xavi – men Barcelonas januarsigneringer har bidratt til økt optimisme på Camp Nou.

Xavi hentet inn Adama Traoré, Ferran Torres og Pierre-Emerick Aubameyang i årets første måned.

– Januar 2022 fremstår på kort sikt som et av de bedre overgangsvinduene Barcelona har hatt de siste årene.

Adama Traoré

X-FAKTOR: Patrick van Aanholt er en av mange venstrebacker som har hatt trøbbel med å holde følge tempoet til Adama Traoré.

Traoré har overrasket mange positivt etter låneovergangen fra engelske Wolverhampton. Under Xavi har den lynraske høyrevingen hatt et målpoeng per 119. spilte minutt, mens på tre og en halv sesong for de oransjekledde i England gikk det 315 minutter i snitt mellom hvert målpoeng.

Fra å benytte store deler av sin siste måned på den britiske balløya på innbytterbenken, har Traoré vært i startelleveren i viktige oppgjør som mot Atlético Madrid, Napoli (x2) og Galatasaray for katalanerne.

Låneavtalen for spanjolen går ut i juni, men Barcelona har opsjon på kjøp om skulle ønske å ha 26-åringen med videre. Den summen skal være på rundt 340 millioner kroner.

Adama Traorés stats i Barcelona-trøya.

Pierre-Emerick Aubameyang

SCORER: Pierre-Emerick Aubameyang har seks mål på ni kamper for Barcelona.

Det var noen turbulente måneder for gaboneseren før overgangen fra Arsenal i januar.

I desember ble han fratatt kapteinsbindet i Arsenal på grunn av disiplinære brudd. Han var heller ikke med i Afrikamesterskapet på grunn av hjertetrøbbel etter coronasykdom.

Arsenal terminerte kontrakten til Aubameyang på overgangsvinduets siste dag, slik at Xavi kunne hente spissen «gratis».

I snitt har Aubameyang scoret ett mål hvert 94. minutt på sine første ni kamper. Bare Memphis Depay har flere mål denne sesongen for Barcelona – som har spilt drøyt 1500 minutter mer.

– Aubameyang er en gave som har kommet ned fra himmelen, sa Xavi etter 4–0-seieren mot Osasuna søndag.

– Er du overrasket at det har gått så bra for Aubameyang?

– Både ja og nei. Er overrasket over at det har vært så bra. Tror ikke det var noen som betvilte Aubameyangs egenskaper som fotballspiller. Det var heller spørsmålstegn ved motivasjon og om hodet var på riktig plass, sier Veland.

Pierre-Emerick Aubameyangs stats i Barcelona-trøya.

Ferran Torres

LEVERER: Ferran Torres har åtte målpoeng på de første 12 kampene i Barcelona.

Storkjøpet fra Manchester City på 540 millioner kroner har i motsetning til Aubameyang og Traoré en prislapp å leve opp til.

Det virker ikke å ha preget den 22 år gamle landslagsspilleren som har levert gode prestasjoner i vinter.

Til tross for å ha vært på sidelinjen med skade i tre måneder, noterte spanjolen seg for tre målpoeng på sine første fire kamper.

Kontrakten til Torres går ikke først ut før juni 2027.

Ferran Torres’ stats i Barcelona-trøya.

Veland mener det fremdeles er et stykke opp til Real Madrid og de beste i Europa.

– Der man har Bayern München, Manchester City og Liverpool på hylle én, er Barcelona nå på hylle tre samtidig som de snuser på hylle to.

Før denne sesongen var det 17 år siden Barcelona sist spilte i Europa League.