Mourinho etter nok en Aspmyra-smell: – Urettferdig resultat

BODØ/OSLO (VG) José Mourinho (59) har ledet Roma til to tap på Aspmyra på seks måneder.

fullskjerm neste BESEIRET IGJEN: José Mourinho måtte se seg slått på Aspmyra for andre gang på en sesong. 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

7. apr. 2022 23:29 Sist oppdatert nå nettopp

Etter 1–6-fiaskoen i høst, tok Roma-manager José Mourinho med seg sitt beste mannskap til Bodø for den første kvartfinalen i Europa Conference League torsdag.

Men ett toppet lag var ikke nok for Roma, som nok en gang må reise tilbake til den italienske hovedstaden med tap i bagasjen. Denne gangen etter 1–2.

– Det er bare én kamp som gjelder. Det er den neste. Det er 2–1 til dem nå, men 90 minutter igjen å spille så la oss snakke etter den andre kampen, sier Mourinho på pressekonferansen etter kampen.

– Ble du overrasket over noe du så fra Bodø/Glimt?

– Ingenting. Jeg visste at de er et godt lag. Jeg visste at de har erstattet spillerne de har mistet siden sist i overgangsvinduet. Det var ingen overraskelser, og det handler ikke noe om at vi ikke respekterte dem, sier Mourinho.

– Det var et urettferdig resultat. Det hadde vært mye mer rettferdig med uavgjort synes jeg. De var ikke bedre enn oss. Kampen var veldig jevn. Vi hadde mange flere sjanser enn dem. Sånn er fotballen.

Gjennom hele kampen var Roma-benken borte hos Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen med jevne mellomrom.

– Det hadde de bestemt seg for før kampen. Kommunikasjonen gikk direkte på meg, sier Knutsen til V4 og sier at han ble fortalt at han snakker for mye av Roma-leiren.

– Det er bare et spill. Ikke fra ham (Mourinho), men fra resten av benken og spesielt fra én. Det er rett og slett ikke mye fair play, men det hjalp ikke.

På pressekonferansen etter kampen fortalte Bodø-treneren at han hadde svart litt tilbake også.

– Jeg var ikke helt uskyldig jeg heller. Hvis en står og hugger på deg i så lang tid, så var det klar tale fra Knutsen, sier Bodø-treneren.

– For meg var det ikke noe problem. Jeg bryr meg ikke om andre benker. Jeg så på kampen, gjorde jobben min og bryr meg ikke om hvordan andre mennesker oppfører seg, sier Mourinho om situasjonen.

– Vi hadde ting å si til dommerne. I førsteomgang var linjemannen meget rask med å gi offside to ganger. Så vi hadde to gode målsjanser hindret av dårlige linjedommere. Også i andreomgang var dommerne meget entusiastiske når det gjaldt å dømme offside, og de dømte offside på innkast. Det viser bare nivået. Men det verste for meg er, og det er ingen overraskelse, en skade på en viktig spiller. Det er en skade jeg kaller skade som følge av plastikkbaner, sier Mourinho som mistet midtstopper Gianluca Mancini etter halvspilt andreomgang.

Etter kampen tok Knutsen og Mourinho hverandre i hånden, uten at det ble sagt et ord fra Roma-manageren.

fullskjerm neste 1 av 3 Foto: BJORN S. DELEBEKK

– Det var klassisk Mourinho. Han begynte ganske bra og roste Bodø/Glimt. Så begynte han å si at det var heldig, og så kom alt det andre etterpå, sier Henning Berg på V4-sendingen etter å ha sett et intervju med Mourinho etter kampen.

– Tro meg, dette sårer stoltheten, sier John Arne Riise om Mourinho på V4-sendingen.