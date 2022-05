Haaland skrøt av landslagets Qatar-markeringer: – Jeg synes det er bra

ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland (21) har ikke for vane å snakke om fotball og politikk. Mandag gjorde han et sjelden unntak.

For på en pressekonferanse tre dager før Norge møter Serbia i Nations League, svarte landslagets store stjerne på følgende spørsmål fra VG:

– I hvilken grad mener du Erling at spillere skal bry seg om politiske ting, som hvor mesterskap skal spilles og hvem som driver klubber?

– Det er opp til hver enkelt om du vil ha en mening om det og ikke. Jeg respekterer hver enkelt like mye for det. Det er fritt frem. Vi har gjort ting sammen, med markering i landslaget og jeg synes det er bra.

Landslagsstjernen har nemlig selv havnet midt i søkelyset når det gjelder denne tematikken.

Han signerer snart en avtale med Manchester City, som eies av en mektig sjeik fra De forente arabiske emirater (UAE). I kjølvannet av den forventede overgangen har en Midtøsten-ekspert uttalt at 21-åringen vil motta lønn fra et av verdens mest brutale regimer.

Samtidig skal årets VM spilles i Qatar. Der Norge har tatt et tydelig standpunkt for å øke oppmerksomheten rundt menneskerettighetssituasjonen i landet. Her har Haaland rolle på et tidspunkt tilsynelatende skilt seg ut sammenlignet med resten av laget.

ETT STEG TILBAKE: Før kampen mellom Latvia og Norge 4. september, holdt det norske landslaget én av sine mange markeringer for menneskerettigheter i Qatar. Her ser vi Erling Braut Haaland stå ett steg tilbake og er sammen med Mathias Normann den eneste som ikke holder opp skiltet. For sistnevntes del er det ikke bevis for at dette er mer enn et tilfeldig enkelttilfelle.

Sett i lys av dette var det knyttet til spenning til om Haaland i det hele tatt ville si eller mene noe om temaet da han for første gang på lang tid møtte pressen mandag.

Det gjorde han altså.

På et senere spørsmål om hvor han selv står i den politiske diskusjonen, svarer 21-åringen slik:

– Jeg står for at jeg synes det er bra vi har gjort markeringer og vi har gjort det som et lag. Jeg har også gjort det med Dortmund. Jeg synes vi har gjort mye bra, sier han.

Avfeide at NFF la premisser

Landslagssjef Ståle Solbakken innledet mandagens pressekonferanse med å påpeke at Haaland ikke kunne svare på spørsmål om klubbsituasjonen sin. Han er nemlig ikke offisielt klar for Manchester City.

I tillegg gjorde Solbakken det klart og tydelig at alle spørsmål om fotballpolitikk nå er løftet opp på politisk- og ledelsesnivå i NFF, nærmere bestemt fotballpresident Lise Klaveness.

Han avfeide at NFF la noen premisser for mandagens pressekonferanse med Haaland.

PÅ TRENING: Erling Braut Haaland på Ullevaal mandag.

– Vi skal fortsatt kjempe vår sak

Solbakken påpekte likevel at den norske stjernen har vært en del av Norges markeringer på lik linje med alle de andre spillerne. Etter hvert sa Solbakken også dette:

– Spillerne må få lov til å engasjere seg utover fellesskapet. Alle spillerne har gjort like mye. Så må hver enkelt spiller få komme opp her og konsentrere seg om fotballen. Skal hver spiller være politiker i tillegg, så får vi ingen til å stille opp.

– Vi skal ha respekt for det. Vi skal fortsatt kjempe vår sak. Alle spillerne er med på det. Men det må være forbundets ledelse som skal kjøre det videre gjennom de organene, som UEFA og FIFA. Sånn må det være, sa landslagssjefen.

Da NRK på tampen av pressekonferansen likevel antydet at flere mener Haaland nå blir en brikke i sportsvasking, tok pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg ordet:

– Nei, vi lar den ligge.