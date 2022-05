Elleville jubelscener da Brann snudde til seier mot Avaldsnes med overtidsscoring

(Avaldsnes – Brann 1–2) Avaldsnes så lenge ut til å ta et kanonsterkt poeng mot Brann, men to minutter på overtid sørget Tuva Hansen for at det var serielederen som til slutt kunne juble.

29. mai 2022 16:55 Sist oppdatert 12 minutter siden

Dermed øker Brann luken ned til Vålerenga og Rosenborg på henholdsvis annen- og tredjeplass. De to lagene spilte 1–1 lørdag.

Brann har nå fem poeng ned til Vålerenga og åtte poeng ned til Rosenborg. Vålerenga har imidlertid én kamp til gode.

Da Brann tok imot Avaldsnes på Stemmemyren for to uker siden, bød bergenserne opp til festfotball. Rødtrøyene ga seg ikke før det sto hele 10–0 på resultattavlen.

– Det er aldri gøy å bli rundspilt. Som trener er det ufattelig stygge sifre. Det er kjipt. Jeg begynner å tvile på meg selv som trener, men det er verre for jentene, sa John Arne Riise til TV 2 etter den kampen.

I Karmøy ble det langt tettere. 16 år gamle Cille Nilsen sendte Avaldsnes i føringen, før Elisabeth Terland utlignet med sitt tiende mål for sesongen.

Like etter timen spilt ropte Avaldsnes på straffe etter at landslagsspiller Karina Sævik gikk i bakken, men dommeren vinket spillet videre. Lenge så det altså ut til å bli 1–1, men på overtid banket Tuva Hansen inn 2–1.

Brann-kapteinen kastet seg rundt halsen på trener Alexander Straus i de elleville jubelscenene. Bergenserne har nå vunnet 11 av 12 kamper denne sesongen. Det eneste poengtapet er kommet mot Vålerenga (1–1).

Bunnoppgjøret mellom Røa og Arna-Bjørnar ble også en tett affære. Nadia Pinto sendte Røa i ledelsen etter bare to minutter, men Arna-Bjørnar snudde til 2–1 etter to scoringer av Karoline Heimvik Haugland. Deretter utlignet Tuva Espås til 2–2.

Røa står fortsatt uten seier etter 11 serierunder. De står med to poeng, med fem poeng opp til dagens motstander Arna-Bjørnar.

LSK Kvinner og Stabæk møttes i den tredje kampen som ble spilt klokken 15. Der sørget Fiona Worts og Andrea Wilmann for en 2-0-ledelse etter bare kvarteret spilt. Det ble også sluttresultatet.

Seieren er LSKs første siden 18. april. De ligger nå på femteplass, ett poeng foran Stabæk.

I dagens siste oppgjør, Kolbotn mot Lyn, vant sistnevnte 1–0 etter en scoring av Anna Aahjem.