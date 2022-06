Østigård var banens gigant: Sammenligner seg selv med stopperlegende

BEOGRAD (VG) Leo Skiri Østigård (22) har ment at han burde få sjansen på landslaget i flere år. Nå har han grepet den med begge hender.

FORSVARSSJEF: Leo Skiri Østigård kan vise seg å være Norges neste forsvarssjef. Mot Serbia klarerte han unna alt som kom hans vei.

Da han endelig skulle få debuten på landslaget under Lars Lagerbäck i 2020, satte coronapandemien en stopper for det. Nå har han endelig etablert seg i troppen til Ståle Solbakken. Mot Serbia fikk stopperen tillit fra start i sin første tellende landskamp, og svarte med å storspille i tospann med Stefan Strandberg.

Der ble han kåret til banens beste av VG.

– Det var veldig kjekt å spille med Stefan. Vi hadde en plan før kampen og visste at det kom til å bli som det ble. Vi fikk 1–0. Da ble vi litt feige, men Stefan og jeg trives godt i egen boks. For oss var det ganske så fint. Det er veldig deilig å vinne 1–0. Det er det beste for en forsvarsspiller, sier Østigård til VG etter kampen i Beograd.

Allerede som 17-åring krevde midtstopperen spilletid i et Molde-lag fullt av profiler under Ole Gunnar Solskjær. Da het konkurrentene Vegard Forren og Ruben Gabrielsen. Begge høyt respekterte midtstoppere med landskamper for Norge. Men da spilletiden i Molde uteble, gikk ferden videre til Premier League-klubben Brighton sommeren 2018.

Gjennom flere utlån har Østigård opplevd både opp- og nedturer. Fra braksuksess i tyske St. Pauli til utfrysing i Stoke.

Han hyller makkeren Strandberg, og mener han lærer mye av å spille med Salernitana-forsvareren.

– Det lureste er å høre på Stefan. Jeg prøver å høre på ham. Vi snakker godt sammen.

DEN GANG DA: Leo Skiri Østigård varmer opp foran en kamp i Eliteserien i 2017. Siden den gang har midtstopperen opplevd mer enn de fleste.

Østigård har virkelig bitt fra seg både på klubb- og landslag denne våren. Etter et mindre vellykket utlån i Championship-klubben Stoke, har han storspilt for Genoa i Serie A. Det endte til slutt med nedrykk, men 22-åringen satte sine spor i Italia.

Selv omtaler han seg som roligere nå enn tidligere.

– Jeg vet at jeg må kontrollere temperament. Det fungerte bra i dag. Da jeg var mindre måtte bestefaren min holde meg fast. Det har gått litt hett i toppen av og til. Jo eldre man blir, jo mer rutine får man. Jeg elsker å vinne kamper. Det er mest derfor det går en kule varmt.

Samtidig er ikke alt av temperament polert vekk. I Serie A denne sesongen endte Østigård opp med to røde kort.

– Selvfølgelig har det gått litt hett for seg. Jeg hadde to røde kort der. Det er ikke noe man ønsker. Det har vært en tilvendingsprosess inn mot dommerne der. Jeg er en aggressiv spiller. Jo eldre man blir, desto mer lærer man. Jeg føler jeg hadde et bra tenningsnivå i dag, sier han.

Helt fra Østigård spilte aldersbestemt fotball har Østigård vært en leder. Etter Erling Braut Haalands 1–0-scoring i førsteomgang, var det flere som la merke til at Østigård tok tak i lagkameratene og kom med tydelige beskjeder om å holde fokus.

– I kampens hete må vi rette på ting og bli enige. Det er viktig at vi spillerne gjør det på banen, ikke bare Ståle på sidelinjen. Det er vi på banen som spiller og blir enige. Det var små ting som jeg syntes vi måtte bli enda mer enige om og rette på for å få mer kontroll.

Østigård har uttalt at han stortrives i Italia. Men det er ikke bare Serie A midtstopperen har trykket til sitt hjerte når det kommer til italiensk fotball. Hans store forbilde er ingen ringere enn tidligere Italia-kaptein og VM-vinner Fabio Cannavaro. Den 176 centimeter høye eks-midtstopperen og Østigård er heller ikke helt ulike.

– Først kan du jo se på håret. Han var jo «skinnet». Det er én av tingene, gliser Østigård i intervjusonen i Beograd torsdag kveld.

Han fortsetter:

– Det er mitt store idol. Jeg vil være meg selv, men jeg har sett mye på ham. Han er litt samme type spiller som meg. Og italiensk. Jeg trives godt i Italia, understreker han.

Selv mener han at de også er like i spillestilen.

– Spenst er jo en ting, timing en annen. Det har jeg og faren min trent mye på. Det var hans store styrke. Jeg har headet en ball siden jeg var tre år. Da bør du være bra på det, mener åndalsnesingen.

SLÅENDE LIKE: Leo Skiri Østigård (t.v.) og Fabio Cannavaro.

Fra og med 1. juli er hardhausen kontraktsløs. Hvor ferden går videre er foreløpig usikkert. I et intervju med VG tidlig i mars, sa han at det frister å fortsette i italiensk fotball. Da passer det nok godt at den angivelige interessen fra storklubben Napoli har kommet til overflaten.

– Hvis jeg må velge mellom Serie A og Premier League akkurat nå velger jeg Serie A, det er en liga som passer meg veldig bra. Det kan fort hende jeg blir her lenger enn dette halvåret, sa Østigård for to og en halv måned siden.