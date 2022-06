Bekreftet: Mathias Kjølø fra PSV Eindhoven til FC Twente

Slik VG meldte tidligere onsdag, bytter U20-landslagskapteinen Mathias Kjølø (20) klubb.

LANDSLAGSSPILLER: Mathias Kjølø er en talentfull midtbanespiller som har representert Norge i mange år.

8. juni 2022 10:40 Sist oppdatert nå nettopp

Etter fem sesonger i nederlandske PSV Eindhoven skal 20-åringen fortsette karrieren i FC Twente.

Den nederlandske klubben endte på fjerdeplass i Eredivisie forrige sesong, kun slått av Ajax, PSV og Feyenoord – hele syv poeng foran «norske» AZ Alkmaar.

Stortalentet tilbrakte de tidlige ungdomsårene i Kjelsås og Vålerenga. Sommeren 2017 reiste han til Eindhoven, hvor han har spilt 75 ligakamper og scoret fem mål for Jong PSV, som spiller i Eerste Divisie.

Han har også debutert på PSVs A-lag. Nå er det mye som tyder på at det kan være duket for mer førstelagsspill i et av topplagene i Nederlands øverste divisjon.

Mathias Kjølø, som er sønnen til den tidligere Stabæk-spilleren og nåværende fotballagenten Mike Kjølø, har representert Norge på aldersbestemt nivå siden han debuterte på G16-landslaget mot Polen i 2017.

Siden har han representert alle alderbestemte landslag fra G16 til U21.

VG har tidligere skrevet om det norske fotballtalentet som «scorer høyest hver gang» på GPS-målinger av såkalte høyintensitetsløp:

Fra serien om de norske fotballtalentene.

– Det er ekstremt sjelden på dette nivået. Jeg kan ikke si for mye om det, for dette er konfidensielle opplysninger, men min vurdering er at det er eksepsjonelt. Det er ikke mer å si, sa rekrutteringssjef i PSV, Rini de Groot, til VG.

– Som liten lærte jeg at når man jobber hardt over tid, så kommer resultatene. Det vil være mitt råd til unge spillere: Suksess kommer ikke over natten, sa Mathias Kjølø til VG den gangen.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra spilleren selv eller hans far og agent, Mike Kjølø.