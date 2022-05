Mener skrekktallene i United er bra for Erik ten Hag

Manchester United er i ferd med å avslutte sin svakeste poengfangst på 32 år, og kanskje kan de elendige tallene tale til Erik ten Hag (52) sin fordel.

LISTEN LIGGER LAVT: Erik ten Hag tar over et Manchester United-lag som er helt på felgen. Her fra en ligakamp mot PEC Zwolle i april.

8. mai 2022 02:12 Sist oppdatert nå nettopp

– Han får et fantastisk utgangspunkt, for her er det alt å vinne for en god manager som får en klubb med en enorm sportslig oppside, sier Viasat-kommentator Roar Stokke til VG.

Ralf Rangnick har nå bare én kamp igjen før han er ferdig med vikarjobben etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken.

To seirer på de åtte siste ligakampene er lite å skryte av, men måten Manchester United ble knust på i Brighton var sjokkerende til tross for at formen til laget har vært alt annet enn god.

ESPNs Mark Ogden, som var den første som avslørte at Erik ten Hag fikk jobben i United, skriver på Twitter at Rangnick og Solskjær har senket lista så mye at han «trolig ikke kan mislykkes».

Solskjær fikk sparken i november etter 1–4-tapet borte mot Watford, som for øvrig ble klare for nedrykk kort tid før Manchester United ble smadret – 0–4 – av Brighton lørdag kveld.

Roser Solskjær

Nesten seks måneder etter at Solskjær forsvant, er storklubben fortsatt i elendig forfatning.

– De som hevdet at Solskjær gjorde en dårlig jobb sliter nå. Det var tvert om, han gjorde en god jobb og skapte mye optimisme i og rundt klubben, mener Stokke.

Også Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var ute på Twitter lørdag kveld og støttet Solskjær.

– Annenplassen i Premier League i fjor foran Liverpool viser hvor kort avstand der er fra med- til motgang i fotball. Det er like kort avstand den andre veien, legger han til.

Stokke mener det er bare tull at det vil ta flere sesonger å skape et sterkt lag på Old Trafford.

– Dersom ten Hag klarer å overføre sin sportslige og sosiale kompetanse til klubben og gjøre noen riktige grep i spillerstallen med tanke på salg og kjøp så kan Manchester United være konkurranse dyktige med tanke på topp fire igjen allerede neste sesong, mener Stokke.

Fakta United-tall fra denne sesongen: Laget har sluppet inn 56 mål i ligaen. Det er flere enn de noen gang har sluppet inn i Premier League, altså siden 1992/93. Men vi må altså tilbake til 1978/79-sesongen for å finne sist laget slapp inn flere mål. Da ble det 63 baklengs på 42 kamper.

Manchester United har 34 baklengsmål på 18 bortekamper.

Med seier mot Crystal Palace borte i siste serierunde kan Manchester United få 61 poeng, og de har uansett aldri tatt færre poeng i Premier League (siden 1992/93). Det ble 59 poeng i 1990/91-sesongen, og bare 48 sesongen før. Da endte laget på henholdsvis 6. og 13. plass.

For fem sesonger siden endte laget på sjetteplass, og det er åtte år siden laget ble nummer syv. Det er 32 år siden laget ble dårligere enn nummer syv i ligaen. Den gang endte de som nevnt på 13. plass.

Laget har nå tapt fem strake bortekamper i ligaen. Sist det skjedde var i 1981.

Lørdag møtte de Brighton, som altså hadde én eneste seier på sine 15 siste hjemmekamper i ligaen. Den kom mot Brentford 2. juledag. Siden da har de tapt fire, og spilt fire uavgjorte, på eget gress.

Brighton hadde scoret 12 mål på 17 hjemmekamper i ligaen før møtet med United.

4–0-seieren er den største Brighton har hatt på øverste nivå i klubbens historie. Dette var klubbens 356. kamp på øverste nivå. Vis mer

OPPGITT: Cristiano Ronaldo fortviler underveis i kampen mot Brighton.

– Råtne epler

Cristiano Ronaldo sto med seks scoringer på sine fire siste kamper, men mot Brighton var 37-åringen meget oppgitt og hadde et kroppsspråk som oste alt annet enn optimisme. Da Brighton scoret to kjappe mål før timen var spilt sto portugiseren bare og lo midt på banen.

Mangelen på ledere som går foran og tar ansvar er det største problemet til Manchester United nå ifølge klubbens tidligere spiss Dion Dublin:

– Er du ikke villig til å gjøre den grunnleggende jobben, løper rundt, jobbe hardt, takle, forsvare og gjøre jobben din så har du ikke mulighet til å implementere dine egne ferdigheter. Gjør du ikke det grunnleggende så har du ikke en sjanse i det hele tatt, oppsummerte Dublin i Sky Sports-studio etter å ha sett Brighton rundspille stjernene fra Manchester.

Han fikk støtte av studiokollega Graeme Souness:

– Manchester United har ikke lenger noen ledere, de har stoppet å høre etter. Jeg er ganske sikker på at de har noen skikkelig råtne epler i den spillergruppen. De er ikke interessert i at Manchester United skal utvikle seg, mente Souness.