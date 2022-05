Haaland og Ibrahimovic tok et siste farvel med Raiola

Erling Braut Haaland (21) og Zlatan Ibrahimovic (40) var blant stjernene til stede da superagenten Mino Raiola ble bisatt i Monaco torsdag.

TOK FARVEL: Her er Erling Braut Haaland avbildet på vei inn til Mino Raiolas begravelse i Monaco torsdag. Like bak er pappa Alfie Haaland.

5. mai 2022 22:42 Sist oppdatert 15 minutter siden

Superagenten Raiola representerte flere av fotballens aller største stjerner, deriblant Erling Braut Haaland. Han gikk bort lørdag 30. april i en alder av 54 år. Bisettelsen fant sted i Saint-Charles-kirken i Monte Carlo.

Flere av hans største klienter møtte opp i fyrstedømmet for å ta farvel med Raiola.

LANGT SAMARBEID: Zlatan Ibrahimovic og Mino Raiola hadde et godt forhold etter mange år sammen. Den svenske superspissen var på plass i Monaco for bisettelsen.

Ifølge flere medier var det en privat bisettelse for familie og nære venner. For å hindre at uvedkommende nærmet seg var det også flere sikkerhetsvakter på plass utenfor kirken.

Borussia Dortmund-spissen Haaland har hatt Raiola som sin agent siden 2018. Da nyheten om Raiolas bortgang ble kjent, la Haaland ut et bilde av dem på Instagram der han omtalte agenten som «den beste».

HYLLET AGENTEN: Klokken 20.25 publiserte Erling Braut Haaland dette bildet med den nå avdøde Mino Raiola, som var nordmannens agent. Kommentarene er redigert bort.

– Hvil i fred. Den beste, tvitret pappa Alfie Haaland da Raiolas bortgang ble kjent.

Haaland går en tilsynelatende en stor sommer i møte. Det er ventet at han forlater Borussia Dortmund, og den siste tiden har Manchester City og Real Madrid blitt trukket frem som favorittene til å kapre nordmannens signatur.

Raiola har ledet forhandlingene med flere av verdens største klubber i forbindelse med Haalands forventede overgang til sommeren, har VG fått opplyst. I desember i fjor snakket Raiola om Haaland og overgangsmarkedet:

– Kanskje denne sommeren, kanskje sommeren etter. Men sjansen er stor for at Erling flytter i sommer. Det får vi se, sa Raiola i et intervju med Sport1. Tidligere uttalte han også at «de 14 store klubbene vil ha ham».

PSG-keeper Gianluigi Donnarumma var også til stede, og det samme var AC Milan-spiss Zlatan Ibrahimovic og tidligere Ballon d’Or-vinner Pavel Nedved.

Marco Veratti (PSG), Cesc Fabregas (AS Monaco), Justin Kluivert (OGC Nice) og Xavi Simons (PSG) ble også avbildet i begravelsen.

BEGRAVELSEN: Her bæres kisten til Mino Raiola inn i Saint-Charles-kirken i Monaco.

Det ble først feilaktig rapportert om 54-åringens bortgang. På Twitter ble det etterpå publisert en melding på Raiolas konto om at han var forbannet over ryktene.

Samtidig ble det kjent at Raiola var på sykehus i Milano og kjempet for livet. To dager senere bekreftet familien at han var død.

– Med uendelig sorg deler vi bortgangen til den mest omsorgsfulle og fantastiske fotballagenten som noen gang har vært. Mino kjempet til siste slutt med samme styrke som han har brakt til forhandlingsbordet hvor han har forsvart sine egne spillere. Mino gjorde oss som vanlig stolte, sa familien i en uttalelse.

Raiola er italiensk-født, men familien flyttet til Nederland da han var ett år gammel. Han arbeidet seg opp til å bli en av verdens aller mektigste fotballagenter og i tillegg til Haaland, Ibrahimovic og Donnarumma, representerte han Matthijs de Ligt (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Stefan de Vrij (Inter), Mario Balotelli (Adana Demirspor), Ryan Gravenberch (Ajax), Blaise Matuidi (Inter Miami), og mange, mange flere.

– Faren min sa til meg da jeg var en liten gutt at halvparten av menneskene du møter vil elske deg. Den andre halvparten vil hate deg. Jeg er her for å bli elsket av familien min og spillerne meine. Resten? Det driter jeg i, sa Mino Raiola i et intervju med The Athletic.

Raiola var kjent som frittalende, tidvis kontroversiell, en tøff forhandler og han var svært populær blant klientene sine. Flere av dem har hyllet agenten i sosiale medier.

– Jeg trodde du var gal da du fortalte meg hva om alle planene du hadde, men du fikk alltid rett til slutt. Øyeblikket jeg traff deg visste jeg du var spesiell, skrev Juventus-stopper Matthijs de Ligt på Instagram.

Han la til at Raiola alltid kjempet sammen med spillerne sine, og derfor var han så elsket av de rundt han.

Paul Pogba la ut en video med bilder av de to, akkompagnert av teksten «For alltid i mitt hjerte. Takk, Mimi».

– Jeg er så trist at jeg ikke engang vet om jeg klarer å si alt jeg vil. Jeg elsker deg og savner deg allerede, skrev den italienske landslagskeeperen Gianluigi Donnarumma på sin Instagram.