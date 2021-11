Positive til sluttspill i Eliteserien: – Kan være kult konsept

MOLDE (VG) Tankene om sluttspill også i herrefotballen blir positivt mottatt - og Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard mener det er bedre enn å kutte ned på antall klubber.

Ola Brynhildsen (nummer to fra høyre) feirer sin scoring mot Sandefjord søndag. Fra v.: Magnus Wolff Eikrem, Sheriff Sinyan, Rafik Zekhnini, Brynhildsen og Kristoffer Haugen.

– Det kan være et kult konsept, sier Moldes Ola Brynhildsen.

– Det betyr at vi kan matche enda mer mot de aller beste i ligaen. Det kan utvikle de beste spillerne. Det høres spennende ut, uten at jeg tar stilling til det her og nå.

Norsk Toppfotball driver med en utredning om fremtidens ligastruktur - der sluttspill er en av mulighetene, kunne NRK avsløre søndag.

Sluttspill er allerede vedtatt for kvinnefotballen, men på grunn av pandemien er den fortsatt ikke gjennomført verken i 2020 eller 2021.

Land som Danmark, Østerrike, Kypros og Kroatia har allerede innført sluttspill for herrer.

– Jeg er tilhenger av at de beste møtes oftere i norsk fotball, det tror jeg vi trenger for å heve kvaliteten på produktet - og også på det produktet som skal ut i Europa på vegne av Norge, sier Molde-trener Erling Moe.

– Men jeg spent på hvilken struktur som blir foreslått. En mulighet er at tabellen bare deles i to - med en øvre og en nedre avdeling på et tidspunkt.

– Det er mer Danmark-varianten jeg er tilhenger av, sier Molde-sjefen.

Hans Erik Ødegaard, Sandefjord-trener

Hans kollega i Sandefjord, Hans Erik Ødegaard, har ikke hørt så mye om sluttspilltankene, men er ganske positiv:

– Vi er åpne for alt!

– Er det bedre med sluttspill enn å kutte ned på antall klubber i Eliteserien?

– Ja, det synes jeg. Hvis det hadde vært sånn at de største klubbene hadde vært best hele tiden, hadde det vært noe annet. Men det varierer så mye i norsk fotball. Jeg tror det er bra å ha et mangfold. Hvis sluttspill er et alternativ til å kutte ned på antall klubber i Eliteserien, så tror jeg det mye bedre.

– Tenker du geografisk?

– Vi ser at små klubber er med på å spre toppfotballen og holder interessen oppe. Vi selv, Mjøndalen, Kristiansund, Haugesund - vi er små klubber som biter fra oss, mens store klubber sliter. Hadde de samme klubbene vært best hele tiden, så hadde det vært fint å spisse med å kutte ned på antall klubber, men ikke slik det er i norsk fotball nå.

Heller ikke Bodø/Glimts styreleder Inge Henning Andersen er negativ:

– Det vil øke antallet kamper med likeverdig motstand. Vi er ikke fremmed for det, sier Andersen til NRK.