Vålerenga videre etter «vannkrig» – Rosenborgs Europa-drøm knust

(PAOK - Vålerenga 0–2, Rosenborg - Levante 3–4 e.e.o.) Vålerengas solide form i Europa fortsetter. For Rosenborg ble det Europa-exit i en høydramatisk kamp på eget gress.

SEIER: Vålerengas Janni Thomsem scoret ett av lagets mål mot PAOK.

21. aug. 2021 20:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Vålerengas mesterligadrøm i fotball lever etter 2-0 over PAOK i en kamp der regn, lyn og torden gjorde at oppgjøret ble stanset i 30 minutter lørdag.

Danske Janni Thomsen og innbytter Elise Thorsnes scoret målene i den svært spesielle kampen.

– Jeg synes det er en riktig god prestasjon av hele laget, vi har hatt en veldig fin tur hit til Hellas. Man kunne se at vi fikk uttelling for det vi har arbeidet med, men det blir en kamp vi ikke hadde forestilt oss på forhånd, sier trener Jack Majgaard Jensen til Vålerengas hjemmesider.

Vålerenga knuste Mitrovica 5-0 i forrige kamp på samme bane for tre dager siden.

Les også Barcelona-debut må vente: Skadet på første trening

Nå gjenstår kun en dobbeltkamp for å få en billett til gruppespillet i mesterligaen. Trekningen av kampene i omspillsrunden finner sted søndag.

Kampen startet mens det regnet heftig på banen, og etter hvert samlet det seg mer og mer overvann. Det var også lyn og torden i området. Til slutt ble forholdene for vanskelige, og kampen ble stoppet etter omkring 28 minutter.

Det skjedde lite de første 28 minuttene ettersom ballen stoppet opp hver gang den var på bakken. Etter omkring en halvtimes pause var spillerne igjen ute på gressmatta i oppholdsvær. Mye vann var fjernet i mellomtiden.

– Jeg synes vi løser forholdene bra, sier Jensen.

Les også RBK-juvelen Julie Blakstad vil ha ny rolle på landslaget

For Rosenborg er Champions League-eventyret over. Scoringer fra Lisa-Marie Karlseng Utland og Julie Blakstad sørget for ekstraomganger mot Levante, men der økte spanjolene til både 3-2 og 4-2.

RBK ga seg ikke og presset på for en redusering, og fem minutter før slutten av andre ekstraomgang satt den igjen for Karlseng Utland. Også Blakstad hadde en stor sjanse, men trønderne klarte aldri å komme a jour. Dermed er det snipp snap snute for Rosenborg i Europa.