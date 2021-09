Derby ved kanten av stupet: – Det er bare trist

Wayne Rooney (35) fikk vite på TV-nyhetene at hans Derby County er så ille ute at klubben er i ferd med å settes under administrasjon.

HARDT PRESSET: Derby er i akutt økonomisk krise og ligger an til å bli trukket for poeng. Det kan bety nedrykk for manager Wayne Rooney.

Nivå to-klubben med mange tilårskomne norske supportere vil automatisk trekkes tolv poeng når den blir satt under administrasjon – og i verste fall får en straff på 21 poeng, ifølge ligaens økonomiske reglement.

– Det er bare trist, melder tidligere Derby-spiller, nå Sarpsborg-trener, Lars Bohinen, om den økonomiske krisen. Han har ikke lenger kontakt med klubben som han spilte for i tre Premier League-sesonger.

– Dette er en desperat situasjon. Vi kan ikke se Derby County forsvinne – en av de store fotballklubbene i dette landet, en av grunnleggerne av ligaen, sier Sky-pundit Gary Neville på podkasten sin.

DERBY-HELT: Lars Bohinen spilte tre sesonger for Derby. Her i kamp mot Aston Villa i 1998. Til venstre Lee Hendrie, til høyre Paul Merson.

«Fotballklubber er mer enn en virksomhet, de er hjertet i samfunnet, de betyr så mye for titusenvis av mennesker, hundretusenvis av mennesker i hvert samfunn.»

– Jeg så det først på TV, sier Rooney i et intervju med Sky i forbindelse med Derbys 2–1-seier over Stoke i helgen.

– Jeg har ikke snakket med eier Mel Morris. Jeg er sikker på at han har andre ting å gjøre. Spillerne fikk heller ingen informasjon. De så det på Sky, fortsetter den tidligere Manchester United-stjernen, gjengitt av Guardian.

Derby ble beordret til å sende inn regnskapet for 2015-16, 2016-17, 2017–18 på nytt etter at ligaen fant ut at de hadde brutt regelverket. Reglene tillater klubbene å tape maksimalt 39 mill. pund (465 mill. kroner) over tre sesonger.

Om Derby skulle bli trukket 21 poeng, står Rooney overfor en nærmest umulig oppgave å unngå nedrykk til nivå tre.

Derby spilte på øverste nivå hver eneste sesong fra 1969/70 til 1979/80 – og senere på slutten av 1980-tallet og endelig fra 1996/97 til 2001/02.

Den engelske forretningsmannen Mel Morris har eid Derby siden 2015 og ønsker å selge – men har ikke kommet til enighet med noen kjøper. Det har skjært seg både med Abu Dhabi-baserte Bin Zayed Group og den spanske forretningsmannen Erik Alonso. Ifølge Derby Telegrap har Morris også vært i samtaler med et amerikansk konsortium – men at også dette kollapset. Klubben trekker også fram virkningene av corona-pandemien som en viktig grunn til problemene.

Etter seieren mot Stoke uttaler Rooney, ifølge Derby Telegraph:

– Ansatte vil miste jobbene sine. Det er hjerteskjærende. De har lån, regningene å betale, det er forferdelig, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å hjelpe de ansatte.

– Mange av dem har jobbet her lenge. Nå må vi prøve å stå sammen.

Wayne Rooney har ingen planer om å stikke av fra problemene:

– Jeg er knyttet til denne klubben, jeg bryr meg om spillerne, de andre ansatte, klubben. Jeg bruker alt som står i min makt for at vi skal komme gjennom dette.

– Jeg ville aldri tilgi meg selv, for jeg ber spillerne ofre mye, gi alt, sier han om å flykte fra den problemfylte klubben.

Rooney sier at det er hans jobb å gjenopprette verdigheten i Derby lovte å gjøre klubben så attraktiv som mulig for nye eiere.

– Jeg snakket med spillerne, og vi må være profesjonelle. Vi vet at vi er i en vanskelig posisjon, og det kommer poengfradrag, men vi må gjøre jobben vår. Derby er en stor klubb, og jeg må få spillerne til å stå på og gjøre det attraktivt for potensielle investorer å komme inn i fotballklubben.

15. januar 2021, etter noen måneder som midlertidig manager, fikk Rooney jobben på permanent basis. Og det har vært alt annet enn enkelt. Det var med nød og neppe Derby holdt seg i Championship forrige sesong.

PS! En god Derby-nyhet: Om Kaide Gordon får sjansen fra start for Liverpool denne uken, gir det nesten 1,2 mill. kroner i kassa for Rooneys klubb, ifølge Derbyshire Telegraph.